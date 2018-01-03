2018年01月03日 04:10 中國時報 徐宗懋

蔡英文總統在三軍六院校畢業典禮上說，不可一日無戰備，還說要提高國防預算買武器。問題是，國軍拿武器拚命，家人生活總要先顧好，退休後也不能窮巴巴的。現在蔡英文砍人家的年金，過去被視為高度榮耀的陸軍官校，招不到足夠的學生，蔡英文只會說風涼話。要不要大家跟蔡英文和王定宇們換個位子，由他們在生活困苦中，扛火箭砲上陣跟大陸衝殺，我們站在上面領高薪打氣就好了呢？

其實談到保衛台灣，有誰的貢獻能超過蔣公呢？1950年8月7日麥克阿瑟將軍搭機前來台灣，由蔣中正總統在松山機場迎接。訪華期間，麥帥和蔣公商討軍事合作，共同防禦共產主義勢力在遠東的擴張。

這是台灣歷史上關鍵的一刻，接下來就是20年的遠東冷戰局面，民進黨的人會說沒有蔣公，美國人也會保護台灣。是嗎？美國人在越南投入的武器和兵源遠遠大於台灣，但最後卻倉皇地駕直升機逃走，所以台灣的安全還是要靠自己流血犧牲。無論「八二三」炮戰和福建沿海慘烈的海空戰事，以及偵察機飛越大陸上空的冒險行動，都是在蔣公的領導之下，軍民做出的流血付出。

蔡英文說否定蔣介石，是「長輩期待已久的一天」。讓我們看看蔡英文的長輩此時在做什麼？蔡英文的父親蔡潔生，抗戰時到偽滿當飛機修理工，當時日本不培養台灣人當高級工業人才，只能做底層的修理工。批評者說蔡潔生當漢奸，並不公平，那只是一般台灣人討一口飯的無奈。但他回台灣後，在蔣公時代做美軍生意，發了財，到了經國先生的經濟起飛年代，更在台北黃金地段買土地，成了巨富。

簡單說，蔡潔生從日據時代的普通黑手，到兩蔣時變成家財萬貫，並娶了幾房。蔡英文從小生活優渥，一路念到英國和美國，如果不是蔣公，她大概會去念師專，然後今天因為領辛苦的年金，被罵成「既得利益」。

事實真相是，蔡英文一家才是兩蔣的既得利益者，卻假裝滿腹委屈，蔡家哪一位長輩期待否定蔣公呢？難道在兩蔣時期，他們有少賺一分錢、少拿一分利嗎？連蔡英文自己都領了多年的十八趴，因此，這種話是喪盡天良的。就像蔡英文逼迫國軍弟兄過窮日子，卻又要人家去拚殺；在蔣公執政中，賺到所有好處，卻又鼓動對蔣公的仇視。

歷史真相是，蔣公保護台灣、保護蔡英文，而扭曲歷史真相的蔡英文，扭曲了良知，自然什麼都保護不了。

(中國時報)