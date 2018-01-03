鼓勵調薪 配合動機何在

2018年01月03日 04:10 中國時報 邱達生

蔡英文總統在今年元旦指出，台灣多年來22Ｋ的低薪現象，讓年輕人覺得有沒有就業都一樣，決定將解決低薪問題列為今年首要工作。總統表示今年政府尋求的解方，包括檢視企業的薪資結構是否對年輕人有利，如果符合標準，則可能參照國外作法，給予特別津貼，或者在達標企業參與政府標案時，酌情給予一些點數上的加權獎勵。

針對低薪議題，應該有兩個關鍵問題。首先，國人的薪水真的很低嗎？我們很喜歡跟南韓比，因為過去同屬亞洲四小龍，且近幾年南韓電視節目、流行服飾、智慧手機在台灣大受歡迎。換算成美元，南韓個人國民所得是在2003年起超越台灣，而1997年亞洲金融風暴，台灣一度甩開南韓的糾纏，沒想到南韓重整旗鼓再追上來，最後超越我國。

今年起南韓民眾即將邁向個人平均年所得3萬美元，相較於台灣人可能不到2.5萬美元的平均所得，如果參考南韓與台灣的物價，也就是換算成「購買力平價指數」，今年台灣人的平均國民所得可望超過5萬1000美元，反而遠勝南韓人的4萬1000美元左右的所得。也就是同樣的薪資所得，在台北的確可以生活得比首爾舒服。

第二個問題是，鼓勵企業跟進公務員體系幫員工加薪，會有顯著效果嗎？政府機構的目標與民營企業不同，公務體系是確保經濟活動的正常運作，而民營企業經營的目的在創造利潤。

企業獲利才有分享利潤的動機，一般預期今年台灣的總體經濟表現不會比去年好，加上過去1年躉售物價指數年增率一直高於通貨膨脹率，也就是企業負擔的成本越來越重。在成長與利潤不確定，且原物料成本壓力上升的當下，企業如何心甘情願為員工加薪？

去年台灣的固定資本形成是負成長，預期今年也將不見強勁復甦。基本上企業在國內沒有投資意願的原因，恐怕是認為無利可圖。相較之下，美國參眾兩院在去年年底，通過川普總統的稅改措施，可能產生企業前往投資的磁吸效應讓各國嚴陣以待。因為美國稅改提供了企業前往投資的動機，且相關的動機甚至勝過負擔美國昂貴人力成本的考量。

回到政府打算祭出的鼓勵企業調薪政策，政府必須思考企業配合的動機何在。若經過仔細評估後，發現確實動機不強，則何不將年度工作重心放在提升企業投資動機上。只要投資增加，工作機會自然增加。當大量的工作需求爭取供給有限的年輕人力時，年輕人便有薪資的議價籌碼。（作者為台灣經濟研究院研究員、東海大學經濟系兼任教授）

(中國時報)