基本生活費免稅實行上的謬誤

2018年01月03日 04:10 中國時報 陳聽安、王肇蘭、陳國樑

《納稅者權利保護法》日前生效施行，開啟以專法保護納稅者權利的里程。

《納保法》共計22條，對於納稅者權利之保障，首為該法第4條規定：基本生活所需費用不得課稅。在做法上，以主計總處最近1年公布的全國「每人可支配所得中位數」的60%為「每人基本生活所需費用」；再乘以納稅義務人、配偶及受扶養親屬人數，計算得出「基本生活所需費用總額」。效果相當於綜合所得稅制中，新增可扣除之「基本生活費用差額」＝基本生活所需費用總額－免稅額－指定項目扣除額。

計算式中，由於基本生活所需費用總額與免稅額皆為按人頭計之固定金額，因此，指定項目扣除額的內容最攸關「基本生活費用差額」的計算結果。根據同時施行的該法《施行細則》第3條規定，指定項目扣除額包括一般扣除與薪資所得特別扣除。我們無法苟同將薪資所得特別扣除額列入計算，望主事者慎思。

首先，所得當以報酬減除為賺取該報酬的成本與費用計算之。然而薪資所得以全部報酬計入綜合所得總額，所謂薪資所得特別扣除額，實為「彌補」計算薪資所得時，沒有減除成本與費用的「後製」作法；此已由106年初公布的司法院釋字745號解釋確認。既然薪資所得特別扣除實為薪資報酬的成本與費用，即非屬所得。《施行細則》將薪資所得特別扣除列入計算的規定，違反計算所得的根本原則，背離《納保法》母法對於基本生活所需費用不得課稅的立法意旨。

其次，果於計算「基本生活費用差額」時減除賺取所得的成本與費用，又奈何僅減除薪資所得的成本與費用，而未減除其他所得之成本與費用？須知，按《施行細則》的規定將薪資所得特別扣除列入計算，將使「基本生活費用差額」等金額減少，形成對於薪資所得者的「懲罰」。在學理上，難容於水平與垂直公平的考量；在法理上，違反《憲法》所保障的平等原則。

又，行政院「稅制優化」稅改草案中，財政部推舉稅改，將薪資所得特別扣除額從12.8萬元調高至18萬元。然按《施行細則》的規定，其實是一手調高薪資所得特別扣除額度，另一手於計算基本生活所需費用時減除；很難不讓民眾有「為德不卒」的負面感受。

最後，應急的做法是修正《施行細則》，將薪資所得特別扣除自計算基本生活費用差額時移除。根本解決之道則是，將薪資所得特別扣除回歸正常稅制，使賺取薪資報酬的成本與費用，於計算薪資所得時即予減除；同時將基本生活所需費用正式納入《所得稅法》，取代綜合所得稅的免稅額與標準扣除額。目前綜合所得稅以薪資的全部報酬計算所得，除不符合所得計算的根本原則外，更已有釋字745號違憲的判定。適值修正《所得稅法》之際，望財政部一併考慮基本生活所需費用不得課稅於實行上之謬誤，以為更全盤的規畫。（作者陳聽安為國立政治大學名譽教授，王肇蘭為國立東華大學會計系副教授、陳國樑為國立政治大學財政系副教授）

(中國時報)