2018年01月03日 04:10 中國時報 白德華

中共十九屆二中全會本月召開，比過去提早1個月。二中通常是處理黨內議決重大事件，供隔月「兩會」最後確認，也就是由國家最高政權機關認證之意。十九大去年末閉幕後，外界最大看點無疑是修憲，以及因修憲必須處理的機構改革與人事調整。提早開，說明習盼提早布局、統一思想、貫徹黨意的意圖。

根據已披露的訊息，修憲是大陸今年最重大的政治議題，這也是1982年制訂第4部憲法後的第5次修改、2004年後首次。外界多集中3個面向觀察，一是習近平「新時代中國特色社會主義思想」（習思想），二是十九大所提「社會主要矛盾」理論（人民日益增長的美好生活和不平衡不充分的發展之間的矛盾）；三是國家監察委是否入憲。

「習思想」十九大寫入黨章後，按中共傳統入憲理所當然，以「習核心」強勢作為，習思想上升為國家意志是必然之事。

其次，重視理論總結的中共，十九大確定了社會主要矛盾概念的異變，也就是說中國已脫離落後生產模式，因此現在不是生產方式跟不上時代，而是發展不平衡的問題。這是習因應時代變化的創新，入憲可能性也很大。

再者，國家監察委更是觀察指標。一旦入憲將可由國家意志及機構執行黨紀與黨意，也藉此脫離過去被批濫權搜捕、違反人權審訊「雙規」等措施。但如何讓國監委的位階與「一府兩院」（國務院、最高法院檢察院）平等，還得由3月的「兩會」拍板。

國監委受到如此重視，自與習近平首任「反腐」雷厲風行能否延續有關。尤其王岐山能否在十九大後續任要職，趙樂際能否延續習、王打虎「絕不手軟」風格，建構大陸高官「不敢腐、不能腐、不想腐」機制，都是國監委未來的重要觀察指標。

上周耶誕節剛過，海外傳媒即傳出政治局「民主生活會」上，習三令五申，必須確保新一屆政治局不能再出任何「大老虎」。顯見在習近平第二任期中，反腐仍是重中之重。

但最根本的政治大戲還在習近平身上，即憲法是否調整國家主席任期？黨章對中共總書記任期無明文規定，過去總書記2任10年，是因循鄧小平訂下來的不成文規矩；但憲法第62條則明文規定國家主席任期5年，最多連任1次。如中共黨內有意讓習續任，憲法極可能刪除「不得超過兩屆」措辭，改為「每屆任期同全國人民代表大會任期相同」。

習是否延任、王岐山是否再任要職，是中共開春後最具看頭的政治大戲，外界拭目以待。

(中國時報)