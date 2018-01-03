漢字好神顛倒看藏玄機

2018年01月03日 04:10 中國時報 李怡芸 ／台北報導 ／台北報導

翻轉90度就成了「Hello Taiwan」。（林國慶提供）

日本賽艇比賽海報廣受好評，正看是「挑戰」，反看是「勝利」。

正看是「最強」，反看是「戰場」。（摘自網路）

近日由日本設計師以漢字為主體設計的「GI全日本王者決定戰」水上賽艇比賽宣傳海報，在台灣被網友們熱傳，只要將海報180度翻轉，原本海報上的「挑戰」會變成「勝利」，另一張海報上的「最強」則變成「戰場」，令網友們奉為「神級」海報，台灣最早玩翻轉文字設計的中華形象研究發展協會輔導理事長林國慶，見此海報則哈哈一笑稱：「我們10年前就做了！」

野村一晟 雙向設計

「GI全日本王者決定戰」將於1月底舉行，最近比賽場地的佐賀縣唐津市內的車站，這兩款漢字倒轉成另一意思的海報大受歡迎，喻意水上賽艇猶如「戰場」，即使遇上「挑戰」也要拚盡全力，最終取得「勝利」成為「最強」。

設計師野村一晟是日本著名的倒字設計師，擅長將漢字和日文做成正看反看各有不同意思的創作，過去最出名的作品是立體戶外雕塑「陽」，在光線照射下，雕塑品的陰影顯示「陰」。

Hello Taiwan 翻轉台灣

10年前就嘗試將漢字翻轉成不同意思，甚至以中、英文轉換或以鏡面倒影呈現出另一個字形的台灣設計師林國慶則表示：「漢字翻轉從古代就有，如迴文、顛倒文，西方宗教文字也是左右可互讀。」他認為這樣的嘗試有趣而持續以翻轉漢字為創作題材。對於「爆款」，或網友、媒體的關注，已然是「以非常平常心看待」。

對林國慶而言，「翻轉台灣」是他持續想推動的設計，如乍看之下是「台灣」，翻轉90度就成了「Hello Taiwan」；「台南」翻轉成「府城」；港都「高雄」翻轉成「眩惑」或「歌舞」等，他認為意義在於：「讓外國朋友來台灣，台灣人去外國，用中文翻中文，中文翻英文，將台灣歷史文化產業透過文創商品行銷到外國！」

(中國時報)