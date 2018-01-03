漢字好神顛倒看藏玄機

設計師野村一晟是日本著名的倒字設計師。（摘自網路）

友善列印
中國時報
／台北報導
翻轉90度就成了「Hello Taiwan」。（林國慶提供）
日本賽艇比賽海報廣受好評，正看是「挑戰」，反看是「勝利」。
正看是「最強」，反看是「戰場」。（摘自網路）

近日由日本設計師以漢字為主體設計的「GI全日本王者決定戰」水上賽艇比賽宣傳海報，在台灣被網友們熱傳，只要將海報180度翻轉，原本海報上的「挑戰」會變成「勝利」，另一張海報上的「最強」則變成「戰場」，令網友們奉為「神級」海報，台灣最早玩翻轉文字設計的中華形象研究發展協會輔導理事長林國慶，見此海報則哈哈一笑稱：「我們10年前就做了！」

野村一晟 雙向設計

「GI全日本王者決定戰」將於1月底舉行，最近比賽場地的佐賀縣唐津市內的車站，這兩款漢字倒轉成另一意思的海報大受歡迎，喻意水上賽艇猶如「戰場」，即使遇上「挑戰」也要拚盡全力，最終取得「勝利」成為「最強」。

設計師野村一晟是日本著名的倒字設計師，擅長將漢字和日文做成正看反看各有不同意思的創作，過去最出名的作品是立體戶外雕塑「陽」，在光線照射下，雕塑品的陰影顯示「陰」。

Hello Taiwan 翻轉台灣

10年前就嘗試將漢字翻轉成不同意思，甚至以中、英文轉換或以鏡面倒影呈現出另一個字形的台灣設計師林國慶則表示：「漢字翻轉從古代就有，如迴文、顛倒文，西方宗教文字也是左右可互讀。」他認為這樣的嘗試有趣而持續以翻轉漢字為創作題材。對於「爆款」，或網友、媒體的關注，已然是「以非常平常心看待」。

對林國慶而言，「翻轉台灣」是他持續想推動的設計，如乍看之下是「台灣」，翻轉90度就成了「Hello Taiwan」；「台南」翻轉成「府城」；港都「高雄」翻轉成「眩惑」或「歌舞」等，他認為意義在於：「讓外國朋友來台灣，台灣人去外國，用中文翻中文，中文翻英文，將台灣歷史文化產業透過文創商品行銷到外國！」

(中國時報)

蔡衍明愛心基金會 送愛到苗栗

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。