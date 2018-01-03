蔡衍明愛心基金會 送愛到苗栗

2018年01月03日 04:10 中國時報 李佳玲 ／苗栗報導 ／苗栗報導

寒冬送暖！蔡衍明愛心基金會結合25所大學舉辦「公益青年送愛下鄉趣」活動，巡迴列車首站2日開抵苗栗後龍，繼國立聯合大學的學生深入社區關懷獨居老人等弱勢族群後，基金會執行長胡雪珠率幹部會同校方和鎮公所，逐一致贈5000元紅包給弱勢邊緣戶，76名受贈戶一股暖流湧上心頭。

蔡衍明愛心基金會執行長胡雪珠、副執行長徐海倫、彭澤惠，偕同聯合大學校長蔡東湖、後龍鎮長朱秋隆，在中龍里活動中心一同關懷邊緣戶，與長輩閒話家常，請老人家好好保重身體。

現場有位高齡103歲的人瑞陳曾何妹老阿嬤，胡雪珠激動的說，苗栗真是好山好水好地方！她緊握人瑞暖和厚實的雙手，請教阿嬤長壽祕方，相談甚歡。

胡雪珠表示，蔡衍明基金會從2009年開始與地方政府合作，因有感於應讓青年學生走出校園、踏入社會，2015年開始與學校合作，今年第4年與學校攜手，配合的大學有25所，總共發出約6600萬的慰問金。

聯大校長蔡東湖強調，真正企業家不是賺多少錢，而是對弱勢族群照顧有多少，他感佩蔡衍明基金會長年傳遍愛心到社會各角落。他說，聯大現在要做的是深耕計畫，由副校長侯帝光帶領學生真正走入苗栗18個鄉鎮關懷弱勢，與基金會理念不謀而合。

像是日前副校長前進苗栗西湖鄉，老農民看見他就說，「我老了這些果實收成時要怎麼辦？」於是兼機械系教授的副校長，便和學生討論要如何推動機械化，好讓這些老農民不用這麼辛苦。

蔡東湖表示，學生透過活動，深入社區並關心社區居民，是對大學生最直接的幫助，可以設身處地，幫助更多弱勢族群。

參與關懷社區長輩的經營管理系大4生沈郁媚說，很開心學校舉辦這樣活動，能真正下鄉關懷弱勢民眾，也希望藉活動讓更多人知道，台灣有很多邊緣角落是沒有受到政府照顧的，「我們應該身體力行，傳遞更多溫暖。」

(中國時報)