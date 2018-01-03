設計無國界看符號說故事

2018年01月03日 04:10 中國時報 李怡芸 ／台北專訪 ／台北專訪

近日大陸公布了2022年冬季奧運會與冬殘奧會會徽，均以漢字為靈感來源，而去年操刀世大運形象識別設計的台灣知名設計師、亞洲大學視覺傳達設計系教授游明龍，同樣以漢字作為設計概念，他指出：「以漢字為符號設計題材，作為國際大型活動的主視覺核心，是華人設計師可以挑戰的目標。」

世大運史上首次融入中文概念，使用漢字「北」結合大會指定，代表大學的英文「U」作為形象標誌，便是由游明龍帶領的設計團隊所完成。游明龍指出，1964年由龜倉雄策設計的東京奧運會徽，首次在現代奧運會上帶入形象識別的概念，「戰後的日本，大有在大型賽會上展現民族復興，強化民族自尊的企圖。」當年的會徽，即是日本國旗上的一輪紅日。

相較於大陸，近年來也多以漢字作為大型賽事的會徽設計來源，游明龍直言：「早期台灣儒家思想的教育，成為我們這一代的人格核心，現在看來是正面的資產。」他也指出，漢字在華人社會與生活息息相關，如「福、祿、壽」在生活中早已經被圖案化，因此以漢字作為設計的概念，不能只是轉化為圖形標誌，更重要的是「要有傳播功能，要有故事！」讓華人一看就能懂，西方人也能透過溝通得到另一種暗示與啟發效果。游明龍認，為與他同年代的台灣設計師，均受惠於中文教育而具備以漢字說故事的能力。

(中國時報)