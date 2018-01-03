新生代看好誰 Jolin：我想一想

2018年01月03日 04:10 中國時報 尤嬿妮 報導

Jolin昨與「呸」字圖樣的摩天輪合照。

Jolin昨拿海報賣力宣傳演唱會DVD。

蔡依林（Jolin）2日在台中麗寶樂園為「PLAY演唱會DVD」舉辦造勢記者會，由於跨年晚會剛結束，不少觀眾感慨台灣中生代歌手表演的精彩程度不足取代一線歌手，問Jolin是否有感後繼無人？她表示：「這不是我能回答的，環境跟以前不太一樣，做唱片時也會思考這件事，沒有接班人這件事不是我能處理的範圍，每個人做好自己該精進的地方吧！」至於比較欣賞的新生代歌手？Jolin笑回：「我回去想一想。」

Jolin「PLAY」巡迴演唱會歷時1年2個月，前年7月馬來西亞終場是最辛苦的一次，不僅戶外演出遇上暴雨，她表演時還因舞台溼滑不慎跌倒，她昨形容當下感覺像即將跌到彈簧床，但地上卻是硬的：「那次沒想到……痛得半死，以前都不會覺得體力差，那次感覺到了。」她坦言除了發第3張專輯因瘦身過度，表演時將台下一位歌迷看成2個影子，首次感到自己體力差，大馬演唱會跌倒則是第二次。

一起煮東西很浪漫

昨活動選在遊樂園舉行，Jolin說，已3年沒到過遊樂園，「以前會喜歡坐雲霄飛車，現在膽子小一點」，笑說以前總選擇刺激性高的遊樂設施，對較溫和、浪漫的反而沒興趣，「摩天輪跟朋友上去會聊到很乾啊，是不是雲霄飛車比較刺激」；問她和另一半如何相處才會感到浪漫？「一起煮東西吃、一起用餐滿好的」。

昨是她2018年首場公開活動，現場巨型摩天輪啟動60秒絢麗燈光秀，並首播DVD部分內容，重現精彩片段；問Jolin對哪一幕印象深刻，她坦言：「每次看到〈美杜莎〉的頭，我就覺得肩頸好酸！」邁入新的一年，她仍心繫新專輯：「希望夏天發片，穿少一點、放鬆一點 。」單身的她也期許適合對象出現，不排斥身邊朋友介紹人選。

陳澤杉祝賀

華納音樂除了斥資500萬為天后造勢，華納音樂大中華區總裁陳澤杉也送上「呸」字油飯、紅蛋祝賀，象徵演唱會DVD喜氣誕生，Jolin笑說：「天啊，怎麼突然感覺好像真的生了個孩子！謝謝大家來參加我孩子的誕生紀念日。」蔡依林的「PLAY演唱會DVD」今開放預購、30日發行。

(中國時報)