《春風愛河邊》60集提前下檔

2018年01月03日 04:10 中國時報 林淑娟 報導

華視八點檔《春風愛河邊》從開拍到播出期間風波不斷，前陣子收視雖漸漸有起色，但華視在整體檢討後，仍決定該劇播滿60集、預計本月中旬下檔，之後將重播民視8年多前的舊戲《夜市人生》！妙的是，《春風愛河邊》中飾演「杜一生」的男主角李政穎，當年就是以《夜市人生》的「金大風」暴紅，他2日聽到舊戲將重播，第一反應竟是驚聲尖笑：「哈哈哈！」 李政穎6年多前在《夜市人生》進入尾聲時，被攝影機撞傷後腦，導致頸椎骨變形，長期戴護頸和復健後才逐漸恢復健康，他從此婉拒所有八點檔邀約，直到數月前受華視總經理郭建宏力邀，才願意復出接演《春風愛河邊》，舊作接檔新戲，他大笑說：「天啊！滿妙的！我會很想看耶，看看當年到底演得怎麼樣！」

華視副總經理林秀霞曾被爆料是民視董事長郭倍宏安插在華視的心腹，現華視又買民視舊戲在黃金檔重播，不免引來外界耳語。華視節目部經理張朝晟解釋，購買《夜市人生》播映權，因該劇曾創平均逾6的高收視，且華視須符合「無線電視事業播送本國自製節目管理辦法」中，本國自製節目不得少於70％的規定，之前華視曾向三立、公視購片，現改買民視的戲很正常，加上舊戲購片價錢很合理，華視將重新剪輯成180集播出。

(中國時報)