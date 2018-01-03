2018年01月03日 04:10 中國時報 許雅淳 報導

品冠2日舉辦新專輯《言外之意》發片記者會，好友梁靜茹站台祝賀送上「送子鳥」，2人從滾石唱片開始同事兼同鄉好友，各自婚後彼此家人也都熟識。他現已育有4歲兒子、3歲女兒，沒計畫生第3胎，他打趣說：「我要把送子鳥回送給靜茹！」讓她直呼：「你不要，我先帶回家喔。」她想生第2胎的渴望，展露無遺。

品冠相當疼愛兒女，也熱心公益，先前帶好友陶喆夫婦造訪育幼院送物資，當天恰逢陶喆老婆Penny生日，育幼院小朋友特地唱生日快樂歌，讓Penny當場感動落淚，被問到陶喆以新歌〈Mars Baby〉獻給Penny在不幸流產的無緣寶寶，品冠直言「我知道這件事情，祝福他們」，他也分享生子撇步：「念力！」其實就是心誠則靈，希望他們盡快有好消息。

獨自度過跨年夜

他跨年夜在家中獨自度過，因老婆帶小孩赴美度假，來不及同行，他為粉絲簽了上百張CD，直說不會孤單，在家也可以冷靜思考事情。

盼駕馭不同曲風

談到2018年新希望，他盼把音樂做好，駕馭不同曲風的歌曲，即使景氣不好，他仍堅持理想唱下去，笑說要唱到大家聽到吐，就算只有兩個人（聽眾）也不會罷休。他的兒女也遺傳了他的音樂天賦，他不排斥讓兒女加入演藝圈，「有讓他們去上音樂啟蒙課，都很喜歡，我會讓他們自己選擇，以後的事順其自然。」

(中國時報)