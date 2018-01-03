品冠出輯不拚第三胎

品冠（左）昨出席發片記者會，梁靜茹送上「送子鳥」。（蘇蔓攝）

友善列印
中國時報
報導

品冠2日舉辦新專輯《言外之意》發片記者會，好友梁靜茹站台祝賀送上「送子鳥」，2人從滾石唱片開始同事兼同鄉好友，各自婚後彼此家人也都熟識。他現已育有4歲兒子、3歲女兒，沒計畫生第3胎，他打趣說：「我要把送子鳥回送給靜茹！」讓她直呼：「你不要，我先帶回家喔。」她想生第2胎的渴望，展露無遺。

品冠相當疼愛兒女，也熱心公益，先前帶好友陶喆夫婦造訪育幼院送物資，當天恰逢陶喆老婆Penny生日，育幼院小朋友特地唱生日快樂歌，讓Penny當場感動落淚，被問到陶喆以新歌〈Mars Baby〉獻給Penny在不幸流產的無緣寶寶，品冠直言「我知道這件事情，祝福他們」，他也分享生子撇步：「念力！」其實就是心誠則靈，希望他們盡快有好消息。

獨自度過跨年夜

他跨年夜在家中獨自度過，因老婆帶小孩赴美度假，來不及同行，他為粉絲簽了上百張CD，直說不會孤單，在家也可以冷靜思考事情。

盼駕馭不同曲風

談到2018年新希望，他盼把音樂做好，駕馭不同曲風的歌曲，即使景氣不好，他仍堅持理想唱下去，笑說要唱到大家聽到吐，就算只有兩個人（聽眾）也不會罷休。他的兒女也遺傳了他的音樂天賦，他不排斥讓兒女加入演藝圈，「有讓他們去上音樂啟蒙課，都很喜歡，我會讓他們自己選擇，以後的事順其自然。」

(中國時報)

《春風愛河邊》60集提前下檔 陳思璇求戲好不護短師弟

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。