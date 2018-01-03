大愷當直播主洗球鞋賺人氣

成語蕎（左起）、大愷、曾智希都在直播中有過相當難忘的粉絲互動經驗。

友善列印
中國時報
報導

伊林娛樂17直播節目《女神KTV》由大愷、成語蕎、曾智希3人搭檔主持，每周還會有2位不同的伊林直播女孩參與。3位主持人直播經驗豐富，更珍惜與每位網友間熱情的互動，曾智希回憶最難忘的直播經驗，是在她的粉絲團破20萬人時開的直播，當時她號召粉絲來公司一起切蛋糕、拍照慶祝：「我只給大家30分鐘時間趕來公司，結果很多人從超遠的地方趕來，我超感動。」

直播考驗直播主的臨場反應，偶爾也會遇到令人哭笑不得的狀況，大愷說：「我有一次真的不知道要做什麼內容，就直播洗球鞋，結果意外那次最多人看。」當時他用了7、8種清潔劑還是洗不乾淨，但他認為收視高是因為很多人都會遇到這種生活上的問題，觀看貼近生活的直播影片，不只是娛樂消遣也學到小常識；大愷笑說自己平常就愛DIY找事做，剛好趁直播整理家裡的東西。

《女神KTV》8日播出

談到目前印象深刻的粉絲反饋，最讓大愷哭笑不得的粉絲當屬好友謝忻，「她很常來看，還會帶我們共同朋友一起來亂。」成語蕎則說：「有個死忠男粉絲不管做什麼活動都會來，寫真書的活動對方就買100本，衣服二手拍他不能穿，就帶妹妹來買，我自己品牌的衣服他也買很多送給媽媽、妹妹穿。」《女神KTV》8日起每周一晚間10點在17平台播出。

(中國時報)

鳳小岳當爸找歸屬感 袁詠琳高唱〈你想娶我嗎〉

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。