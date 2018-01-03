大愷當直播主洗球鞋賺人氣

2018年01月03日 04:10 中國時報 高薔 報導

伊林娛樂17直播節目《女神KTV》由大愷、成語蕎、曾智希3人搭檔主持，每周還會有2位不同的伊林直播女孩參與。3位主持人直播經驗豐富，更珍惜與每位網友間熱情的互動，曾智希回憶最難忘的直播經驗，是在她的粉絲團破20萬人時開的直播，當時她號召粉絲來公司一起切蛋糕、拍照慶祝：「我只給大家30分鐘時間趕來公司，結果很多人從超遠的地方趕來，我超感動。」

直播考驗直播主的臨場反應，偶爾也會遇到令人哭笑不得的狀況，大愷說：「我有一次真的不知道要做什麼內容，就直播洗球鞋，結果意外那次最多人看。」當時他用了7、8種清潔劑還是洗不乾淨，但他認為收視高是因為很多人都會遇到這種生活上的問題，觀看貼近生活的直播影片，不只是娛樂消遣也學到小常識；大愷笑說自己平常就愛DIY找事做，剛好趁直播整理家裡的東西。

《女神KTV》8日播出

談到目前印象深刻的粉絲反饋，最讓大愷哭笑不得的粉絲當屬好友謝忻，「她很常來看，還會帶我們共同朋友一起來亂。」成語蕎則說：「有個死忠男粉絲不管做什麼活動都會來，寫真書的活動對方就買100本，衣服二手拍他不能穿，就帶妹妹來買，我自己品牌的衣服他也買很多送給媽媽、妹妹穿。」《女神KTV》8日起每周一晚間10點在17平台播出。

(中國時報)