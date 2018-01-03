張再興演《角頭2》沒跟家人說

張再興平時個性富有台味，在《角頭2》中是公認的調皮鬼。

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中國時報
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電影《角頭2：王者再起》導演顏正國近日攜演員張再興、唐振剛前往崑山科技大學舉辦校園講座，與同學分享拍片心得。顏正國說之所以當導演，是因過去執導微電影時，就受到從小夥伴左孝虎影響，也想嘗試看看，「別人可以，我也可以！」

顏正國自謙在導演路上仍在學習，自參與李行導演電影以來，一路上學到很多。而31歲的張再興就讀中州技術學院期間，受到安哲毅老師鼓勵，自導自演短片《覺悟的腳步》，就曾奪下第33屆金穗獎最佳男主角，一腳踏進演藝之路。

張再興自嘲長得一張「壞人臉」，實際上頂著崑山科大媒體藝術研究所碩士頭銜。他踏入影視圈有11年，演戲多半演壞人、反派，開玩笑說也想在戲裡當老師，談師生戀，這次看到《角頭2》劇本，發現又是壞人角色，本想放棄，後來告訴自己演戲跟生活要分開。

少年曾誤入歧途

張再興從小進出感化院、少年監獄，國中開始逃家，表示過去看到有人在文具店偷東西加以模仿，試過幾次都成功。後來他開始越偷越大，偷腳踏車、賣盜版光碟，不覺得這樣有錯，也因這些大小罪狀，讓他數不清進出監獄多少次。

他坦言演《角頭2》不太跟家人講，自嘲過去家裡常常有警察出入，現在又演反派，有些過意不去。不過後來他想起張作驥導演曾說過：「拍片其實就跟講故事一樣」，想透過自己的經歷，傳達平常講不出的話。電影2月15日在台上映。

(中國時報)

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