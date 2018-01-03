林哲熹染江湖味驚嚇路人

林哲熹比喻自己像是一匹狼，願意替狼群衝鋒陷陣。（羅永銘攝）

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中國時報
專訪

林哲熹在拍國片《樂獄男孩》體會到監獄裡的生活，劇組為讓演員們演活受刑人，開拍前2個月就把所有人送到新莊合宿，零食、香菸、手機全部沒收，睡覺擠地墊還要上手銬腳鐐，還原獄中的日常。

同宿的2個月中，演員們每天按表操課，早上要去河堤長跑，下午還要學才藝，並沒有太多娛樂和自由，林哲熹無奈說：「因為手機被沒收了，我們自己想娛樂，就拿藍白拖玩擲筊。」不過上有政策、下有對策，他知道眾多演員裡有一位素人小楊是真正出獄的更生人，就求小楊傳授解手銬腳鐐的祕訣。

起初小楊怕會被導演罵一直推辭，林哲熹說服他：「真正的受刑人沒那麼乖，一定也會想辦法偷閒，你教我們解鎖，晚上可以解開睡，早上工作人員進來就馬上戴回去，有事我扛！」結果小楊真的只用一根迴紋針就解開寢室裡所有人的鐐銬。

入行2年6作品

林哲熹的古靈精怪不僅如此，有一場在信義區的戲，受刑人演員們被關在警備車上，路上行人來來回回，並不知道是在拍電影，他隔著車窗突然對路人大吼，對方被嚇到花容失色；空檔劇組放大家上廁所，一行人剃平頭、穿囚衣、身上貼滿假刺青，銬在一起浩浩蕩蕩走進百貨公司借廁所，讓逛街的人全看傻了眼。

林哲熹入行2年參與6部影視作品，自認屬於硬派性格路線，接到角色的設定均略有缺陷，像是瘋狂藝術家、被霸凌者、刁民，這回染上濃濃江湖味，他苦笑說：「其實我也可以演校園純愛路線。」

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