謝忻重口味賞木乃伊好饞

謝忻不只對深受棺槨上精緻的圖樣、造型吸引，也著迷於背後的文化意涵。（粘耿豪攝）

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中國時報
專訪
大英博物館藏埃及木乃伊特展

謝忻常在綜藝節目耍寶、搞笑，私底下卻是個大膽女孩，不僅曾獨自走訪人骨拼湊成的祕魯「人骨教堂」地窖，在英國留學時也常流連大英博物館，沉浸在古文明的鬼斧神工。日前她至故宮參觀大英博物館埃及木乃伊特展，見到幾乎重現原館展覽的豐富展品，讓她直呼彷彿回到學生時期和木乃伊「鬼混」的日子。

逛展時，謝忻對貴婦「奈絲塔沃婕特」的木乃伊最感興趣，奈絲塔沃婕特下葬的三層木棺至今完好如初，讓她對古埃及人的製棺手藝大感驚奇。她當天與奈絲塔沃婕特近距離「對視」好幾分鐘，表示以前在英留學時，也常趴在玻璃棺上貼視木乃伊，希望能找出過去專家未發現的驚喜，她笑說：「現在想想，覺得以前的自己很大膽，怎麼敢那樣貼著看木乃伊，應該要更尊敬一點。」

進帝王谷好震撼

再走到裝放亡者臟器的「卡諾卜罈」前，謝忻如數家珍般指著罈子：「人類造型蓋子的是放肝臟，狒狒的是裝肺臟，獵鷹的裝腸子，狼形則是裝胃。」展現她當年進出原味木乃伊展的成績，但接著她改露搞笑本色，開玩笑說罐子裝臟器彷彿「甕窯雞」，看得她竟有點饞。

參觀過展區200件以上的埃及古文物後，謝忻談起和家人親赴埃及走訪金字塔經驗，「我進去過一座帝王谷的金字塔參觀，近看金字塔時，真的很震撼。它地下隧道非常窄，當時是夏天，隧道裡大概有45度，非常悶。走完一輪也沒看到想像中滿是寶藏的墓穴，地陪跟我們說，墓穴裡的寶物早就在各國博物館裡，墓穴現在什麼都沒有。」坦言要看不如去博物館看，更為精彩完整。

(中國時報)

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