《血觀音》2017國片票房No.2

2018年01月03日 04:10 中國時報 潘鈺楨 報導

吳可熙拍《再見瓦城》的時候外型黑瘦，與現在差很多。

2017年全台華語片票房排行榜在最後一刻洗牌！金馬影后惠英紅主演的《血觀音》後勁十足，票房累積至8600萬，超過小S主演國片《吃吃的愛》的8520萬，登上第二名。《血觀音》在金馬典禮前一天上映，拿下金馬最佳劇情片後票房狂飆，是繼上下集直逼9億的《賽德克‧巴萊》後，6年來表現最出色的金馬最佳劇情片。

2017年華語片冠軍依舊是《紅衣小女孩2》，高達1.05億，第4名是《大釣哥》6923萬，第5名為《目擊者》5245萬。女主角吳可熙是拍藝術電影出身，這次投入商業片，是否曾擔心扛不起票房重責？她自信表示「從來不會擔心」，覺得票房之事不是她光用想的就可以改變或控制，「相信劇組大家一起想把電影拍好的那份誠懇會被看到，我就盡自己努力把戲演好。」

網友驚她反差大

她說電影上映後有許多熱情觀眾與她聯繫，幾乎每天都有人留言給她，還有人為此去看她過去作品《再見瓦城》、《冰毒》，堅持「根本是兩個人」，完全不敢相信她能做到如此大的反差。正處拍片空檔的她最近在進修舞蹈與戲劇課，一邊看劇本挑選新角色，《血觀音》讓她知名度大開，台灣、香港、大陸劇本都找上門。

(中國時報)