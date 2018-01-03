藍鈞天飆戲 愛女哭慘

藍鈞天配戴蕭邦L.U.C XP紳士腕表，風格簡約經典。（蘇蔓攝）

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中國時報
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蕭邦L.U.C Quattro玫瑰金腕表，動力儲存216小時，84萬6000元。（CHOPARD提供）
蕭邦L.U.C Tech Twist Tourbillon陀飛輪腕表，動力儲存216小時，592萬7000元。（CHOPARD提供）
蕭邦L.U.C Engine One Tourbillon陀飛輪腕表，320萬4000元。（CHOPARD提供）
蕭邦L.U.C 1963 Chrono PuristS腕表，103萬元。（CHOPARD提供）
蕭邦L.U.C Engine One H腕表，285萬1000元。（CHOPARD提供）

去年演藝事業和投資事業各有斬獲的藍鈞天，日前受邀出席蕭邦（CHOPARD）L.U.C系列腕表發表會，見到各式高複雜功能的紳士腕表，讓他聯想到自己的父親，以及目前他所扮演的父親角色，不禁百感交集。

藍鈞天說，多年前他經營的公司賺了一大筆錢，特地買了一只很頂級的蕭邦名表送父親，一來是感謝父親養育之恩，二來是證明自己的事業有成，希望父親能以他為榮，「原先設計的畫面是父親開心的收下禮物，說不定還會說一兩句嘉勉我的話。沒想到父親的反應異常平靜冷淡，喜不形色。」

為陪妻小推掉不少戲約

藍鈞天笑說，他知道父親的脾氣，心底雖然開心，但還是要擺出父親威嚴的模樣，讓他覺得有點無趣。當時他就想，以後自己當了爸爸，一定要做個不一樣的父親，可以和孩子一起打鬧嬉笑，還可以和孩子做朋友，掏心掏肺說心事。

去年，藍鈞天如願當了爸爸，為了多陪伴妻女，推掉不少戲約，只不過在家有時戲癮一來，擋也擋不住。「有回寶貝女兒不聽話，我就裝哭！」藍鈞天笑說，也許是戲癮犯了，秀了一招「三秒落淚」的必殺技，女兒果然被嚇到，立刻撲上來幫他擦眼淚，還抱著他大哭，讓他暗自心喜。不過他並沒有開心太久，因為女兒這一哭，驚天動地，止也上不住，藍鈞天不斷向女兒解釋「爸爸沒有哭」、「是假哭」，但一點用也沒有，讓藍鈞天又自責又心疼。「從此以後我再也不敢在女兒面前掉眼淚，當父親的，還是要堅強一點才行！」

蕭邦主打陀飛輪限量表

藍鈞天配戴蕭邦新登場的L.U.C系列腕表，今年蕭邦主打陀飛輪限量腕表，其中一款L.U.C Tech Twist Tourbillon九日鍊陀飛輪腕表，動力儲存達216小時，限量100只，要價592萬7000元，是最受矚目的焦點。另外酒桶外型的L.U.C Engine One Tourbillon玫瑰金陀飛輪，以典雅外型設計吸引粉絲青睞，也是藍鈞天最喜歡的腕表之一。

(中國時報)

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