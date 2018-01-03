姊姊不給看 掀口罩時尚

2018年01月03日 04:10 中國時報 新聞分析陶福媛

蔡依林現身上海機場，一字肩上衣配牛仔闊腿褲，手提MCM包，呸姊戴口罩一樣時尚。（CFP）

明星跨年掀起「口罩時尚」，謝金燕的新歌「TURN口罩」最有代表性。（謝金燕提供）

周杰倫近期愛戴印花口罩，反而增加潮味。（CFP）

在空汙指數破表的跨年演唱會上，謝金燕一襲黑色勁裝搭配亮片黑口罩裝扮，高唱新歌《TURN口罩》，為2018年的「口罩時尚」揭開序幕。

以往，熠熠明星私下愛戴太陽眼鏡遮醜，為了達到功效，太陽眼鏡的鏡框愈大愈好，掀起大鏡框太陽眼鏡的流行風尚。如今，太陽眼鏡流行風逐漸退燒，可遮住半張臉的口罩取而代之，從蔡依林、周董，到日前來台出席跨年的韓星Rain，皆在機場被捕捉到「口罩時尚」的身影。

熠熠明星戴上了口罩，原本是出於無奈，藏在口罩底下的，或是難以見人的素顏，或是微整型後的殘容傷疤，亦或是工作超時疲憊無奈的臭臉，如今口罩成為明星宣示時尚態度的配件，而在空氣汙染嚴重、流感病毒日益兇猛的今日，口罩還有健康護身的功用，「口罩時尚」大行其道。

謝金燕的新歌「TURN口罩」，無疑是2018年「口罩時尚」的最佳寫照，用「TURN」字作為穿戴「口罩」的動詞，有諸多隱喻，「TURN」有轉換意思，發音又與台語的「脫」雷同，相對於網紅網美為了衝高點閱率，不惜TURN下胸罩半露酥胸，謝金燕的「TURN口罩」宣示另類的時尚態度，戴上口罩不給看，既是遮遮掩掩欲語還休，也是若隱若現的挑逗撩撥，比起網紅的TURN胸罩還要高招。

口罩之於明星，不僅是穿脫之間的機巧玄妙，也是對流言蜚語的反諷救贖。日前謝金燕登上時尚雜誌封面，被批評疑似整容，與蕭亞軒、李冰冰等撞臉，還用放大鏡比較檢視，不給看的口罩，成為謝金燕無聲的抗議。

熠熠明星口罩TURN與不TURN之間，盡是時尚，到底那一個是真實，那一個才是幻象，這分不清的鏡花水月，反而更耐人尋味。

(中國時報)