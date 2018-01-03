新車大展致敬神作 上億古董車成焦點

2018年01月03日 04:10 中國時報 陳大任 報導

NISSAN開設了GT-R展區，除了展示多款知名車款，也詳述車系發展的歷史。（陳大任攝）

為了表彰品牌在車界的地位，最直接的方式就是展示古董車，甚至是有戰功的賽車，今年世界新車大展包括Audi、NISSAN、CITROEN都展示其品牌極具代表性的車子。

CITROEN、NISSAN秀經典車

CITROEN展示了一台TRACTION AVANT，是該牌於1934年發表的汽車，出自義大利著名藝術家Flaminio Bertoni之手，為全世界首款搭載前輪驅動系統的車輛，全鋼製的底盤結合車體、焊接式車身，以及液壓式煞車、獨立懸吊、浮動式連結引擎等，在當時都是相當創新的科技，也讓CITROEN成為當時歐洲第一大車廠。

NISSAN開設了GT-R展區，除了展示多款知名車款，也詳述車系發展的歷史，第1代SKYLINE GT-R是源自1968年Prince汽車與日產合併之後的新作，原廠代號C10的第3代SKYLINE，並首度掛上GT-R標誌，更在之後1969至1972年間的各種比賽創下50場不敗的光榮神話。

Audi傳奇戰駒亮相

台灣奧迪則自德國空運價值上億的2輛傳奇戰駒Audi quattro S1 Pikes Peak與Auto Union Type C來台，前者是第一台搭載quattro系統的賽車，並開啟當代五缸渦輪增壓動力的先河；後者更可以說是後置引擎的先驅，其中又以1936-1937年出戰的Type C賽車最為強悍，搭載6.0升V16 引擎，最大動力輸出520hp/853Nm，極速超過380km/h，也為Audi日後的賽車建立穩固基礎。

(中國時報)