汽車精品席捲展場

MITSUBISHI首次展售品牌精品GRAND LANCER合金車，展價場價2120元。（王英豪攝）

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中國時報
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Jaguar皮衣，售價2萬4100元。（陳大任攝）
1、MINI JCW生活精品卡丁車，原價1萬4160元，車展特價1萬1300元。（陳大任攝）
2、LEXUS LFA分解模型，出自TAMIYA田宮模型的限量版，售價2萬1500元。（陳大任攝）
3、保時捷911 GT3排氣管造型音響，價值13萬5336元，為保時捷展區購物抽獎品。（王英豪攝）
4、Mercedes-Benz迷你抱枕，正面是汽車造型，將車底拉鍊拉開翻起就成為一隻小熊，售價4240元。

世界新車大展元旦連假吸引大批民眾參觀，350款新車爭奇鬥豔，展區旁汽車精品買氣也很旺，VOLVO、JAGUAR有著濃濃歐風，BMW、Audi主打賽車元素，TOYOTA、LUXGEN主打寵物主題。模型車、品牌帽最熱門，外套、T恤其次，兒童商品也很夯，有些品牌單日業績就衝破20萬元。

這次車展多數品牌都附設精品專區，同時推出折扣優惠，多數都有7至8 折的優惠，VOLVO某些商品還有5折價。雖然各品牌都有模型車、帽子、服飾等基本款，但還是看得出品牌的風格差異，例如Mercedes-Benz、BMW、Audi都擁有豐富的賽車歷史，由戰功彪炳的F1賽車、DTM賽車、越野賽車所翻製的模型車，讓人看得目不暇給，頗具收藏價值。

LEXUS展出品牌首款超跑LFA拆解版模型，可以欣賞零件工藝的美感，是由LEXUS與模型大廠TAMIYA合作製造，全台只有6組，開展首日的4組即被眼尖粉絲搶購一空，剩下2組被和泰汽車收藏；LEXUS表示，車主多有打高爾夫的運動習慣，精品開發以運動休閒為主，球具也賣得很好。

TOYOTA車系種類廣泛，汽車精品也朝貼近車主的日常生活為主，今年即主打寵物用品，讓毛小孩也能與主人使用同品牌的用品，從睡床到食器都有；另外也搭上露營風推出野營帳篷、睡袋、野餐桌椅等用品。

台灣賓士表示，以汽車元素設計的精品賣得最好，從小朋友最愛的汽車造型抱枕到男女皆有的皮件，另外以排檔頭造型設計的瓶塞、雨傘、袖扣、鑰匙圈都很受歡迎，現場有台AMG Logo的兒童腳踏車也是詢問度很高的產品。另外，超跑品牌BUGATTI、ASTON MARTIN、McLaren等也推出限量精品，以皮件和服飾賣最好。

(中國時報)

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