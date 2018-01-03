Audi×NVIDIA最聰明車亮相

2018年01月03日 04:10 中國時報 陳大任 報導

AI人工智慧持續改變人類生活樣貌。試想，你的新車有了塞車自動駕駛系統，它能自動分析當下路況，能自己採取行動遊走在車陣，讓你每日通勤塞車的1小時能被充分運用，節省下所謂第25個小時的彈性生活時間，而這個系統，其實已經推出。

Audi與NVIDIA合作長達10年，今年車展主秀A8即為全球首輛搭載Level 3自動駕駛系統的豪華旗艦，它不僅配備自動停車輔助，還具備塞車自動駕駛系統的功能，NVIDIA協理蕭怡祺表示，AI人工智慧透過影像的辨識、學習，累積出對於街道、車輛、人員、號誌的認知，進而提供車輛判斷行駛的動態，讓車輛在道路上可以馬上分析路況。

以先前一項交通號誌資料深度學習的測試為例，蕭怡祺說，系統歷時4小時即可達96％的辨識率，而其他使用傳統電腦運算系統的學習時間卻要超過1年，NVIDIA未來在更多的數據運算將更為精密且快速。

Audi A8配備NVIDIA K1處理器及Audi AI traffic jam pilot塞車自動駕駛系統，未來在基礎建設完備下，已具備能在塞車時提供自動駕駛的功能，不過以目前的現況，科技雖然跑在前面，但法規及基礎建設還在跟上，消費者真正享受到自動駕駛的日子還有段時間。

Audi最早自2007至2009年即與NVIDIA積極合作打造無人自動駕駛車，當時試驗用車的行李箱裡裝的是一堆既複雜又龐大的電腦運算設備，直到2014年與NVIDIA一同在CES大展發表能夠整合運算自動駕駛的zFAS中央運算模組時，體積已縮小到如同一台iPad大小；現在搭載Level 3自動駕駛系統Audi A8上的是NVIDIA K1處理器。

(中國時報)