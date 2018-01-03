量販超市祭買1送1

1、愛買囍瑞BIO-GREEN有機咖啡100g，萃取自100％有機栽培哥倫比亞阿拉比卡咖啡豆，1月11日前原價420元、特價買1送1。（愛買提供）

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中國時報
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2、愛買越南G7咖啡16g×50入，1月11日前原價249元，每包特價209元，2包358元。（愛買提供）
、大潤發格奈爾哥倫比亞單一產區咖啡豆，尾韻略帶酸味，是一般民眾較能接受的口味，499元。（大潤發提供）
4、大潤發格奈爾印尼麝香貓咖啡豆100g，1600元。（大潤發提供）
5、全聯加拿大黑熊有機濾掛咖啡「黑熊有機」10g×6入，180元，1月4日前第2件5折。（全聯提供）
6、全聯義大利illy咖啡豆「阿拉比卡咖啡豆-中烘焙」250g，1月4日前優惠359元。（全聯提供）
7、家樂福湛盧咖啡濾掛包，台北咖啡名店，1月11日前10入220元。（家樂福提供）
8、家樂福西雅圖極品深焙乳香拿鐵10入，1月11日前原價150元，特價買1送1。（家樂福提供）

咖啡市場是顯學，入冬更是旺季，量販、超市推出產地咖啡豆或特色進口商品搶億元商機，近期搭配新品和優惠，業績最高成長2倍。全聯看準許多消費者喜歡在寒冷的天氣泡杯溫熱咖啡取暖，1月4前舉辦咖啡大賞，74款咖啡超過20款第2件5折、超過30款同商品買1送1。

全聯觀察，近年消費者選購專業級咖啡商品的數量較去年同檔期增約3成，因此推出40款咖啡豆、濾掛式咖啡、即溶黑咖啡，包含多款有機咖啡及專業品牌咖啡，如加拿大黑熊有機濾掛咖啡「黑熊有機」、「鳴鳥有機」，義大利illy咖啡豆「阿拉比卡咖啡豆-中烘焙」等，搭配目前正夯的Hershey’s巧克力與日式草莓大福等甜點，預計可帶動咖啡業績成長2成。

家樂福也發現，入冬後咖啡沖調、濾掛或咖啡粉在新品和天候的助攻下，比去年成長2成；近期除了西雅圖極品深焙乳香拿鐵等大包裝即溶咖啡買1送1，也引進網路團購咖啡名店湛盧咖啡濾掛包、國人遊義大利愛的金杯咖啡等，增加多元選擇。

愛買冬季沖泡咖啡業績成長5成，進口品牌明顯成長2倍，囍瑞有機咖啡單月賣5000罐、越南G7咖啡單月賣3800包、日本UCC即溶咖啡單月賣3500罐是前3強，韓星孔劉代言的韓國KANU咖啡，馬來西亞舊街場白咖啡、馬來西亞澤合怡保白咖啡銷量也亮眼。

大潤發則表示，進口咖啡豆去年為賣場帶進上億元業績，日前辦世界咖啡豆博覽會有買1送1、最低6折等優惠，也拉抬周邊器具買氣，相關業績成長約3成。因應不少行家「喝酒看年份，喝咖啡看產地」，引進中南美洲、非洲、印尼等單一產區咖啡豆，像是口感滑順的格奈爾哥倫比亞單一產區咖啡豆、部落客評比推薦的瓜地馬拉單一產區阿拉比卡豆；其中，量販少見的格奈爾印尼麝香貓咖啡豆100g，1600元，雖屬高單價，仍見買氣。

(中國時報)

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