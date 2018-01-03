2018年01月03日 04:10 中國時報 吳奕萱 報導

2、七尾製菓，日本福岡草莓法蘭酥，115元。（7-11提供）

3、莓果淋醬霜淇淋，主打DIY新吃法，原價40元，2月13日前任選第2件8折。（7-11提供）

4、FamilyMartCollection草莓鮮果乾，採用整顆草莓果實，加入糖、麥芽糖進行蜜漬熬煮，55元。（全家提供）

5、FamilyMartCollection草莓蜂蜜水，35元。（全家提供）

6、MK草莓夾餡巧克力條裝，全台獨家引進，59元。（全家提供）

冬季為草莓盛產季，也是超商龍頭的競爭市場，新品不但要滿足口感，還要豐富口味，若能適合打卡上傳更為實際。全家和7-11草莓季，皆推出指定商品任選第2件6折，售價自20元至129元不等。

全家注重「口感系」，瞄準想品嘗扎實草莓果肉的消費者，自有品牌FMC首次推出「草莓鮮果乾」，採用整顆草莓果實，口口都能吃到果肉；另為滿足想打卡的少女心，全家行動購獨家引進超人氣花禮「日青方好日本頂級草莓花束」，採用日本原箱進口頂級草莓，再進行花藝設計，打造浪漫草莓花束，每束有8顆粉色草莓，售價1800元。

7-11則發揮國際採購功力，大舉囊括日韓限量商品，從糖果餅乾到氣泡飲一應俱全。7-11也觀察，濃郁口味的霜淇淋在冬季超熱銷，許多人在正餐後當作甜點食用，新推出全新「莓果淋醬霜淇淋」，主打DIY新吃法，霜淇淋附有莓果淋醬包，可依照自己喜好添加，除吃得到莓果果肉外，更添加蔓越莓果汁，呈現天然莓果的酸甜滋味。

(中國時報)