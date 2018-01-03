2018年01月03日 04:10 中國時報 李政融

「在開始之前，我想講個祕密。」里奧興奮地說著，指導員正要固定他身上的落磯山式胸帶。「我其實也是個左撇子！」

里奧沒有理會我的一臉狐疑，便往跳台衝刺一躍而下。

指導員驚恐咆嘯一邊拉住跳繩，依然阻擋不了重量往下的作用力。只好放手。

里奧併著雙腿展開雙臂頭往下，半空中我看著他的背，卻感到他的笑容。

跳繩快速延伸成直線將本身長度用盡，承受到里奧的體重之後，立即收縮彈起，里奧卻沒有跟著上來！

在旁觀者尖叫聲中，里奧落在河床中間的卵石灘，像隻軟癱的布偶。

「我還沒幫他繫好胸帶，他就往下跳了。」指導員緊張的說著，「我已經盡力想拉住他了。」

其餘的工作人員安撫我們一行焦急的朋友，同時進行討論怎麼接近里奧墜落的地點。

我說不出話，只顧著往橋下張望里奧剩下的動靜。

「我們打算用垂降的方式到河床上，趕快對你朋友做急救，救護車已經在路上了。」一位能作主的指導員對我說。

「請趕快救他！」大概是焦慮讓我忘記分泌口水，我的聲音乾燥微弱，像是沙漠裡細小的風聲。

我再度沉默。橋上拋下兩條繩索，有兩個人順著繩索緩慢向下接近里奧。

沒多久聯絡用的對講機發出聲音。情況不樂觀，我聽到風聲傳來他們無奈的口氣。

我要離開的時候里奧正被吊掛上來，而救護車已經在旁等待。

其他的友人全都顧著哭泣，一面祈禱希望出現奇蹟，沒有人發覺我正要離去。我只是比其他人提早承認里奧生命的結局。

里奧是個送貨員。偶爾會在住家附近看見他開著物流車出現。

一個午後，家中的門鈴響了，打開門一看，里奧正提著一根棒球棍在院子門外等著我。

「送貨喔！」里奧喊著。

「我的嗎？」

「對，棒球棍！」

我走上前，打開院子們。里奧將球棒稍微往上提一點，便交到我手上。我退後兩步，抓好距離順勢揮了兩下球棒。

還黏在上頭的托運單在來回的氣流中，趴搭趴搭的響。

「麻煩幫我簽收一下。」里奧看著我，職業性的笑著。

球棒是在網路上買的，打算放在車上防身用。大概是特價的關係，竟然連包裝都省了，直接把寄貨用的托運單黏在球棒上。

我在簽收單上潦草地寫上全名。

「你是左右開弓？」里奧有點驚訝。

「什麼？」

「你剛剛揮棒是右打者的姿勢，簽名卻是用左手。不是左右開弓嗎？」

「所以這樣叫左右開弓？」我實在是不了解棒球，球棒純粹只是防身用。

「你不知道？」

「我不知道。」

「這樣的人不多喔，如果你是打者，一定讓投手很頭痛。」

「我只有寫字用左手，其他都是用右手。小時候是左撇子，就是寫字改不過來。」

「那打手槍勒？哈哈！」里奧不等我回答，轉身邊笑著上車。

我尷尬地自笑著，像是牌桌上被看透底牌的人。輕輕的用球棒將院子門頂進鎖頭。

小時候我是天生的左撇子，母親發覺後便用盡各種方法把我的慣用手改到右邊。效果不錯，順利地將我調整成使用右手的人。

唯獨寫字我無法改成右手，原因為何自己也不清楚，母親也為這個事困擾了一陣子，在發現沒有影響到學習之後大概也釋懷了。

接下來每次遇里奧，他開頭就直接叫我左右開弓先生，或是不完整的左撇子，不然就是不夠純粹的右撇子，像是相識許久的老友，用著戲謔的口氣，輕鬆的聊起來。但聊天的話題總是繞著我的慣用手這方面在打轉。

剛開始我多少會覺得彆扭，他讓我感到像是即將滅絕的物種，值得他一再地探討。甚至剖析連我自己都不以為意，左手寫字的心態。

有幾次我反過來，細細地看著他的一舉一動，該右手的時候就是右手，一個結構扎實的右撇子。他的左手又謙虛又卑微，只有在需要輔助時稍微地點到為止！

老實說，我真不明白里奧，尤其是對我的左手，那種情不自禁的興趣，真是怪。

不過總歸一句，里奧是個朋友，莫名其妙的朋友。

「我覺得應該會有置之死地而後生的感覺。」里奧靠在橋上的扶手往下俯瞰，「說不定這輩子的影像會在下墬的時候倒帶？」

我也跟著往下看，真是高。

這座橋離河床有九十公尺，高空彈跳俱樂部就是看上這個高度才會在此營業。

里奧新交了個女友，年輕，總想體驗各種事物，高空彈跳是她瘋狂的想法之一。

他的瘋狂女友有個瘋狂的好友也想試試，所以便約我一起。打算來個四人約會，真是瘋狂！

安全教育之後，那兩個女的反悔了，「太高，不敢跳。」這是她們統一的說法。

一直到現在我還清楚的記得里奧堅持要跳，一步一步走向跳台那種亢奮的樣子。我看見他的胸口劇烈起伏，呼吸急促。

明明緊張，卻微笑。

他最後那句：其實我也是左撇子！只對我說，然後任由風吹走。

事情發生之後我並沒有真正離開現場回家，我在橋的盡頭處旁邊的停車場，在車上一動也不動。回神的時候是一位警官敲了車窗。

我必須到警局製作筆錄，中間的路程只剩三個人，開車的我及後座兩位不停哭泣的女生。

當時我們三人對於發生的事完全沒有頭緒，直到警局進行筆錄時說法還是一致，我保留了里奧最後對我說的那句話。

我認為事情單純一點對大家都好，所以我保留了。但是高空彈跳那邊的人對於事情有些許的質疑，認為不單單只是意外那麼簡單，有許多地方提出質疑，畢竟如果是意外的話，對他們影響很大。

不過里奧所表現的一切相當的正常，也沒有遺書之類的，最後還是以意外結案。

就這樣，我任由那句話不斷的在內心裡發酵、膨脹，直到里奧葬禮那天。

葬禮那天很一般，親友、同學、同事、朋友，整個過程我都在等待，我安靜的等待。

等到結束之後，我一個人開車從葬禮會場到里奧的老家。

里奧不曾跟我提起他家的情形，不過看來親戚不多。我一到他家來應門的是他的母親，進門之後也只有他父親。

沒有其他親友留下來繼續安慰里奧的雙親，而對於我的到訪，他的雙親也是訝異。

我對他的母親交代了我的來歷，進門之後里奧的母親又對他父親交代了一次我的來歷。

坐定之後，等到我面前放了杯茶，我才又再度開口。

「伯父、伯母，我是里奧出事那天跟他一起出遊的朋友。」

里奧的父親聽了我說之後便站起來，走進房間，一句話也沒說，只是揮了揮手，留下他母親獨自在我面前。

「噢，你好。」他母親說，「不好意思，我先生他有點累了。」

「沒關係，伯母。」

他父親空下來的座位，在黃昏沒開燈的房裡有種陰影，好像他的影子替他留下來聆聽。

「不好意思，這麼晚了還來打擾。」我禮貌性地說著。

「沒關係，謝謝你對里奧的照顧。」

「里奧的事請節哀，有沒有我能幫上忙的請盡量開口。」

他母親無聲無息的流著眼淚，面紙一張又一張，直到一整包都用完，她起身離開。

最後一道光線被對街屋頂遮住，太陽下山了，房間更暗了。

走廊的深處傳來抽水馬桶的聲音，里奧的母親隨著腳步聲出現，她順便開了燈，腋下夾著一包面紙。

這時我才能把客廳看得清楚。

「你跟里奧是怎麼認識的？」母親口氣比較平靜了，不過還是不停的擦著淚水。

「我是他送貨的客人。」我真想抽菸，不過四周沒有一個菸灰缸，「熟了，也就算是聊得來的朋友。」

「沒想到會發生這種事，老天爺又一次讓我們承受這種痛。」

我有點聽不懂她母親說的又一次，「伯母，我借一下廁所。」我茶喝多了。

「走廊盡頭右轉，燈在門口牆上。」我從客廳的長沙發起身，座位上方掛著一幅全家福的照片。

再回到客廳時我的眼光就離不開那張全家福了。

「那是在里奧兄弟倆五歲時，我們全家一起拍的。」他母親注意到我的目光。

照片上頭有一對夫妻各自抱著一位小男孩坐在膝上，兩個小男孩長得一模一樣，連穿著也是。

「里奧是雙胞胎？」我回想今天葬禮上的每張臉孔，沒一個是里奧的樣子，要是有，我一定會發現。

「對，他還有個雙胞胎弟弟。打從出生就沒有分開過，形影不離。長得一模一樣，只要看不到對方就會嚎啕大哭，說是雙胞胎不如說是被分開的連體嬰，有時候連我們夫妻兩個都分不出來。不過最令人擔心的是一直到五歲之前，他們一句話也不會說。我們試過各種方法，就是不行。以為是發育遲緩，又是給他們動態的打打棒球；靜態的畫畫圖、做做勞作，用具都買齊了，又意外發現弟弟是左撇子。只好再買一次左手專門的用具。」

「那，里奧的弟弟……？」

里奧的母親淚水再度崩潰，比剛才的每一次哭泣都還激烈，「拍完全家福隔天家裡失火，弟弟沒能救出來。找到里奧時，他躲在屋外的雜草堆，頭髮燒焦、輕度燙傷。直喊著要找弟第，里奧會說的第一句話就是：要找弟弟。不過那時都太晚了。那場火災是人為的電線走火，起火點是電風扇的電線，未完全斷的電線上頭卡著一隻左撇子專用的小剪刀。也在旁邊發現弟弟焦黑的遺體。為什麼老天爺就是不放過我們，連我們唯一的兒子……」

當下我盡量壓抑內心的激動，我想起了里奧最後對我說的那句話。

那天回住處已經很晚了，我卻整夜無眠。我原本想把里奧最後的那句話帶給他父母，到離開前還是沒說出口。

隔天向公司請假，前往里奧住處，處理他的遺物。這是里奧父母委託的，盡量完整地把遺物寄回去。

整理好時，已經是下午了，算是大工程，所有的東西都清空。唯獨一面鏡子，上頭有一句用粗黑油性筆寫的話：

「也許鏡子裡面那個人才是真正的自己。」

最後我看著那面鏡子許久，然後用準備好的榔頭，把鏡子徹底粉粹，關上門，離開。

(中國時報)