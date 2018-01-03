台生75

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中國時報
袁瓊瓊

這個站起來揮巴掌又落座的動作讓他整個腦袋充血似的脹起來。他看著茅頭，咬牙切齒的。茅頭實在是不知道該怎麼開口。他從來跟藺虎提到伯偉都是「你家老頭」，他喊自己父親也是這樣：「我家老頭」。從來沒聽藺虎真正的喊過他父親，他幾乎是從來不提伯偉的。尋常時候，你家老頭或啥啥似乎也牽涉不到不敬什麼的，但是現在。他遲疑半天，選了個應該不出問題的稱呼，他說：「是─是藺伯伯，他躺在外面。」

那句話極為遙遠。裡頭的每個字都絲毫沒有意義，從來沒有聽過。藺虎剎那間有種自己喪失了辨識能力或什麼的感覺。他瞪著茅頭。茅頭覺得藺虎大概聽不習慣別人這樣喊他父親，他該說清楚一點，遂又說：你爸，你爸，他……

他話並沒說完。藺虎突地起身，向外走。他那些酒意突然全散了。他覺得心臟怦怦跳，奇異的一種心痛，有什麼在他胸腔間撕扯。他猛然就明白了，那些狗哭，自己那種渾身涼起來，彷彿一下子血被抽乾了的感覺。他父親死了。

他像是沒有腿似的，浮著，也或許是飛著，到了百里香樹叢間，他父親躺著的地方。他蹲下來。摸著那截人體，其實還溫熱著，可不知怎麼，他明白他死了。他喊茅頭：我們把他抬進去。

兩個人一個抬頭，一個抬腳。茅頭抬腳。他父親的臉孔在他兩手間，他挾著伯偉的胳膊，那身體奇異的非常輕，就像軀殼裡面沒有實體，或許是空心的。他和茅頭一起，把伯偉抬到了客廳，放在自己睡覺的鐵床上。（待續）

(中國時報)

左右 混世魔王

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