2018年01月03日 04:10 中國時報 神隱

雖然山寨來的諭令，說的是鮮卑語，但消息很快被譯成各族語，一下子就傳開了，眾人都好奇，到底誰是疏勒公主。當然我也好奇。但很快答案便揭曉。

和尚掀開蓬門的布簾，彎腰行禮，恭謹等待一位女士出場，只見珠兒盤坐在地，低頭沉吟，不一會兒，便緩緩起身，步出帳篷，霎時，那個古靈精怪的少女不見了，在她身上見到的，竟是一位步態從容、氣質出眾的貴族仕女！我還以為自己眼花，不知何時，她一身破布罩衫及駱駝毛斗蓬早不在身上，換來一身水藍色絲綢、滾著金絲花邊的華服，臉上還蒙著薄紗。

不用說，這些都是和尚的雕蟲小技，緊接著我換來一身皮帽皮衣皮褲，還配帶鑲著珠寶的名刀，納菲也作貴族仕女裝扮，身邊亦多了十名侍衛及六頭駱駝，一行人浩浩蕩蕩邁向山寨入口。

一身榮耀，尊貴非凡，但我的心情卻一直在低點，未曾感到半絲興奮，只要想到這一切不過又是和尚的算計，就覺得枉費多日來的性命相搏與出生入死，而兩位親密的夥伴，竟也只是別人的一顆棋子，這回是至尊的公主，下回又是一條被人拉來扯去的狗，再下一回呢？

和尚從我的背後重拍了一下，瞪了我一眼，「還胡思亂想，我揍你喔！」他臉色凝重，當然是對我心頭所想瞭若指掌，但這一關還不算過呢，容不得任何閃失，他顯然要我集中精神，莫作他想，想跟他算帳，過了這谷再說。我只好強打起精神，大步向前。所幸這一身裝束，加上一臉大鬍子，沒人對我的心思與身分有所懷疑，我也就繼續扮我的不知名貴族，誰知下一刻還有命好活嗎？命畢竟是撿回來的，能活一天是一天，多想無益。（待續）

(中國時報)