熱線通了 川普怒了！南北韓邁和解第一步

2018年01月04日 04:10 中國時報 蔡鵑如 ／綜合報導 ／綜合報導

睽違近2年後，自2016年2月起斷線的南、北韓熱線再度開通！當地時間3日下午3點30分，北韓撥通了板門店熱線電話，在朝鮮半島情勢詭譎險惡之際，2月登場的南韓平昌冬季奧運，成為融化兩韓冰封僵局的催化劑。南韓當局更提議，兩國運動員在開幕式攜手進場，共同彰顯團結、友誼、進步、和平的奧運精神。雙方的熱線通話，也象徵著金正恩和文在寅有望利用平昌冬奧走上兩韓和解之路。

朝鮮半島和解，川普不高興。除了透過聯合國大使海莉表示，除非北韓放棄核武，美國不會承認或認真看待任何會談。川普更在推特上繼續向金正恩叫陣，表示希望有人通知這個飢寒交迫國家的領導人金正恩，「我也有一個核按鈕，但比他的大又強，而且我的按鈕絕對管用。」一般認為，海莉的表態和川普對金正恩的嗆聲，顯示美國不樂見兩韓和解。

北韓領導人金正恩在元旦談話中，罕見對南韓遞出橄欖枝，除祝平昌冬奧圓滿成功，並表態北韓願派團與賽，盼與南韓儘快就此舉行對話協商。南韓2日立即釋出善意，提議9日在板門店非軍事區的「和平之家」舉行「高層級會談」，北韓也抓住機會有了善意回應。

拚2月平昌冬奧一起進場

平壤3日先行預告，當地時間下午3點重新開啟板門店的兩韓熱線；南韓統一部稍後宣布，北韓已在3點30分依約打通電話，雙方在20分鐘通話中，僅就電話和傳真能否正常運作等技術問題進行確認，並未討論高層級會談相關事宜。總統府青瓦首席秘書尹永燦強調，聯絡管道恢復是意義重大的一步，兩韓日後可隨時對話。

這通等了好久的熱線，是兩韓時隔1年11個月後首度搭上線。前年2月10日，南韓因北韓進行核試並發射火箭，全面中斷兩韓共同經營的開城工業園區運作，北韓11日宣稱南韓此舉形同「宣戰」，切斷與首爾軍事交流，包括兩條熱線和板門店的主要聯絡管道至今。去年5月，對北韓相對友善的文在寅甫就任總統，就表態願重開板門店聯絡事務所，但北韓未予理會。

北韓對南韓的宣傳機構「祖國和平統一委員會」委員長李善權3日稍後在官媒中央電視台發表演說，宣布熱線重新開通，將討論有關派團參加冬奧的問題；他特別強調，這一切都是奉行最高領導人金正恩下達的指令，但李善權未提及平壤是否接受高層級會談的提議。

金正恩親自操刀對韓事務

南韓韓聯社則報導，北韓一改過往對南韓領導人的敵意和「南朝鮮執政者」稱呼，首度直接稱「文在寅總統」，韓聯社分析，種種跡象意味金正恩正親自操刀對韓事務，他是否針對冬奧提出重量級的友善舉動，備受外界期待關注。

而據《紐約時報》，在平昌冬奧開幕倒數40天，南韓已提議，若北韓代表團參賽，期待讓北韓運動員穿過非軍事區，南韓也有意和平壤討論，能否循2000年雪梨、2004年雅典奧運的先例，讓雙方運動員在冬運開幕式共同入場。

(中國時報)