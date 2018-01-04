3G年底終止 643萬戶快換約！

2018年01月04日 04:10 中國時報 林淑惠 ／台北報導 ／台北報導

3G服務今年底說再見！通傳會（NCC）委員會議昨（3）日審議通過「用戶權益維護行動方案」，年底之前，國內3G用戶必須全面轉換4G合約，否則過了明（2019）年元旦之後的15天緩衝期，現有3G用戶便無法撥打電話、也無法行動上網，估計影響用戶總數為643萬1,569戶。

未轉換4G 連電話也通不了

國內2,800多萬行動電話中，4G用戶約2,100多萬，其餘為3G用戶，目前使用3G門號的643萬多用戶，包括與電信公司簽有合約的月租型用戶、預付卡用戶及享有企業優惠的企業用戶。

NCC副主委兼發言人翁柏宗昨日表示，3G執照將於2018年底屆期終止，不能再提供3G語音、上網、影音及簡訊等服務，因此，3G用戶必須改簽4G合約，才能繼續使用行動通訊服務。至於亞太電信，因已於2017年12月底全面停止3G業務，因此使用該公司門號的用戶並無升級轉換4G服務的問題。

為了方便3G用戶移轉4G服務，翁柏宗透露，NCC已與中華電、台灣大、遠傳、及台灣之星等四大電信商達成多項便民共識，包括3G用戶可以不用親自到電信門市，撥打客服電話、或以網路申辦等簡易方式就可以完成契約轉換。

NCC同步要求業者提供用戶「等於」或「優於」原3G資費，提高3G用戶更換4G服務契約。

中華電信行動通信分公司副總經理胡學海指出，相較於2G轉換3G時，用戶需要更換SIM卡以及手機等終端設備，3G升級4G在技術上可以做到不用換卡、不用更換手機，只需要更換4G合約即可，將做到讓3G用戶「平順」移轉使用4G服務，所有複雜程序都會由電信公司解決，包括向NCC申請異質網路。

升級商機 勢掀資費價格戰

去年多家電信公司為了鼓勵2G用戶轉換4G服務，相繼砸下重金祭出優惠購機、贈送衛生紙、加碼補貼等優惠方案，其中，中華電信購買了16萬串衛生紙，催出8萬2G用戶轉換4G，今年是否再祭優惠促銷案？業者表示，還需進一步討論。

電信商初步構想，會以3G資費平轉4G資費為主。不過，由於643萬多的用戶將牽動各電信商用戶市占重新洗牌，因此，預期今年電信市場勢必掀起新一波資費價格戰，3G用戶有機會以相對目前更划算的資費升轉4G服務。

(中國時報)