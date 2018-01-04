新聞透視－盤算各方角力 金正恩走鋼索

2018年01月04日 04:10 中國時報 季節

北韓領導人金正恩。（新華社資料照）

朝鮮半島局勢戲劇性轉折，兩韓重新恢復熱線對話，但北韓領導人金正恩和美國總統川普之間的罵戰卻升級。如果仔細分析從去年來造成朝鮮半島緊張情勢的主角金正恩，可以發現他機關算盡收放有序。充分利用了美中俄等大國在地緣政治上的角力，中美可能的反應也被他走鋼絲般地玩弄於股掌之間。美國對兩韓和解的發展潑冷水，被外界認為不樂見朝鮮半島局勢緩和。

北京不會坐視北韓垮台

朝鮮半島事務最重要的相關國家，除了當事國南北韓之外，還有大陸和美國。金正恩深知華盛頓和北京的底牌和企圖。就大陸來說，既希望維護朝鮮半島和平穩定，也不會讓美國的勢力在朝鮮半島進一步擴大，所以就算大陸對於北韓無視聯合國決議的行為再怎麼不滿，也不會坐視北韓垮台，這是北京的軟肋。如果沒有大陸，美國早就對金正恩施行斬首行動了。之所以遲疑不決，就是因美國摸不準大陸會不會再來一次抗美援朝，所以投鼠忌器，而金正恩也就趁機發展核武，大玩邊緣遊戲，結果就是美國雖不滿，但也更不致於輕舉妄動。

向南韓釋善意有利談判

至於南韓，文在寅上台後，企圖改善與北韓關係，金正恩知道和南韓關係緩和也對爭取談判有利，因此積極尋求和南韓破冰。

對於北韓受到國際孤立和制裁，金正恩非但不會垮台，反而趁機把國內民眾生活的困苦，轉移成帝國主義國家的制裁，並且以朝鮮挑戰世界超強，合理化他的先軍政治和凝聚向心力，同時對內更能鞏固權威。

金正恩並不害怕引發朝鮮半島局勢緊張，美國由於有複雜的地緣政治考量，也不樂見南北韓破冰。這是美國駐聯合國大使海莉在第一時間針對南北韓和解表態、強調只要北韓不放棄核武，美國就絕不買帳的最大原因！川普則重申強硬路線，表示制裁和其他壓力開始對北韓產生重大影響！

算準美不樂見半島穩定

美國為何不樂見朝鮮半島局勢緩和？因為如果兩韓和解，韓國還需要依賴美國嗎？首爾極可能在政治權力平衡天平上更加向北京傾斜。而且因為有北韓的威脅，美日韓聯盟才得以更加鞏固，所以朝鮮半島維持一定程度的緊張，對美國也有利。金正恩很明顯也深知這點，因此一再以打擦邊球的方式挑戰美國，間接幫忙美國達成地緣戰略布局。因此可以說，金正恩年紀雖輕，卻堪稱是位老練的「政治精算師」。

(中國時報)