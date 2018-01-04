金正恩5年胖40公斤 走路都困難

金正恩發表元旦演說，年僅34歲卻臉頰鬆弛、皺紋明顯，他的體重跟2013年相較，暴增了40公斤。（路透資料照片）

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中國時報
／綜合報導
金正恩發表元旦演說，年僅34歲卻臉頰鬆弛、皺紋明顯，他的體重跟2013年相較，暴增了40公斤。（路透資料照片）

北韓領導人金正恩1日發表元旦演說，對美撂盡狠話，不過電視上，年僅34歲的他臉頰鬆弛、皺紋明顯，可說老態畢現。此外，近5年來，他的體重像吹氣球般暴增約40公斤，英媒猜測，他的健康狀況可能已出現問題。

據南韓《中央日報》報導，金正恩錄製新年賀詞時未化妝，皮膚上的斑點明顯可見。此外，他的體重目測已達130公斤，脖子也胖得消失不見，完全看不出5年前剛上台時的稚氣。

英國《每日快報》（Daily Express）去年11月就指出金正恩在正式場合上露面時似乎胖了不少，雙腳也不靈活，他的健康可能已經亮起紅燈。該報強調，生活奢華、經常暴飲暴食的金正恩患有痛風、糖尿病、心臟病和高血壓等疾病，這些疾病對他的健康敲響了警鐘。

英國《每日星報》也報導金正恩明顯變胖，他還經常將手擺在腰上，露出痛苦的表情。有次他前往視察整形外科醫院，因為腳部似乎不方便走路，特別找了張椅子坐下。去年金正恩視察1家製鞋廠時，也被捕捉到他直冒冷汗、癱坐在椅上的照片。

據南韓2016年情報資料，金正恩上台時體重約90公斤。北韓官媒去年底還發布新聞，指發胖是金正恩擔任最高領導人的「職災」，因為他「一天只吃一餐飯」，其他時間全忙著處理公務。

(中國時報)

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