川普嗆核按鈕更大 自家人批幼稚

2018年01月04日 04:10 中國時報 蔡致仁 ／綜合報導 ／綜合報導

美朝互嗆繼續升級。美國總統川普2日在推特反擊，「我也有一顆核武按鈕，但是更大顆、更有力」。圖為川普去年9月在競選活動上發表演說。（美聯社資料照片）

美朝互嗆繼續升級。繼北韓領導人金正恩在元旦演說中警告美國「核按鈕一直在我桌上」。美國總統川普2日在推特回敬辛辣反擊，「我也有一顆核武按鈕，但是更大顆、更有力」。美駐聯合國大使海利也同時警告北韓勿輕舉妄動。

金正恩元旦發表重磅談話挑釁美國，另外說願意參加平昌冬奧，向南韓示好。當時在佛州海湖莊園度假的川普僅回應「走著瞧」。2日收假返白宮上班的川普在推特對金氏反唇相譏。他說，「金正恩宣稱『核武按鈕一直在他辦公桌上』。麻煩這個窮光蛋國家的某人告訴他：我也有一顆核武按鈕，比他更大顆、威力更強。而且我們家的按鈕管用」。

《紐約時報》指出，川普與金正恩「宛如兩個7歲小孩在操場互相叫囂」。川普凶惡回嗆金氏，令美國與南韓之間立場分歧更加明顯，也被國內政壇、外交界與國安人士批評「行為幼稚」。

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）2日引據匿名軍方官員報導，平壤附近的飛彈基地出現動靜，北韓可能正在準備試射洲際彈道飛彈（ICBM），最快本周就會行動。地點與北韓11月試射飛彈的試驗場相同。

美國駐聯合國大使海利女士2日表示，美國收到北韓可能再度射飛彈的消息。她呼籲北韓勿輕舉妄動，並且說倘若北韓不放棄核武，美方不會認真看待任何對話。海利說，「我希望事情不要發生。但是如果真的發生，我們必須動用更嚴厲的措施來壓制北韓政權。」

(中國時報)