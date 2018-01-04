美媒披露絕密文件 陸斥假的

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中國時報
／綜合報導

美國「華盛頓自由燈塔」網站宣稱獲得中共內部絕密文件。文件表明，北韓政治戰略地位無可取代，中國將不惜一切代價捍衛其主權和政權，並承諾北韓無須立即放棄核武，只要不再進行新核試，就會增加經貿和軍事支持。不過，大陸外交部發言人耿爽昨以「一句話，fake document」駁斥；並強調「稍微有常識的人都能看出來，文件是偽造的」。

香港《星島日報》直言，該文件存在多個錯誤，包括錯別字，如「對峙」寫「對持」；且文件用字遣詞也非中共行文慣例，如文件提及「我黨領導的中國特色社會主義制度」，但中共過去從未有「黨領導制度」此類用語表達。

「華盛頓自由燈塔」2日曝光這份標有「中辦發字樣」的文件，落款日期為2017年9月15日；標題為《中共中央辦公廳關於我國與朝鮮民主主義人民共和國就進一步深化解決該國核問題開展溝通協調工作的決定》。文件開篇強調，北韓不僅是中國重要軍事緩衝區，戰略政治地位無可取代，「須不惜一切代價，捍衛朝鮮主權和領土完整，保障朝鮮政權的穩定和延續」。

文件雖警告北韓領導人金正恩必須適可而止，但也明確承諾，北韓無須立即放棄核武器，只要不再繼續開展新核試驗並立即付諸行動，中方就會「立即加大」對其經貿與軍事支持；不會讓美國等西方國家對北韓軍事打擊，或推翻金正恩政權。

由於文件日期距離北韓第六次核試後僅12天，更是中國特使、中聯部部長宋濤訪朝前2個月，外界一度解讀，這是中共中央對宋濤訪朝的任務指示。

朝鮮半島戰爭態勢持續升溫，大陸始終呼籲對話解決，並依循包括實現半島無核化在內的「三個堅持」方針。不過，「華盛頓自由燈塔」網站揭露密件顯示，中共不要求北韓立刻棄核，這與過往大陸官方說法並不一致，在大陸外交部出面「正視聽」之前，各界掀起對北京當局「表裡不一」的質疑聲浪。

(中國時報)

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