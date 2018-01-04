輸油到北韓 高洋負責人150萬交保

2018年01月04日 04:10 中國時報 曹明正 ／高雄報導 ／高雄報導

香港籍油輪「方向永嘉」被南韓指控私運石油輸出北韓，租船的高洋漁業負責人陳世憲2日被高雄地檢署傳喚，陳男辯稱以為是要輸油到大陸，不曉得對象是北韓，檢方訊後依偽造文書行使業務登載不實文書罪，諭令150萬元交保。

雄檢認為，53歲陳男明知所租的船舶，目的地是到公海販賣油品，卻於出口報單上填載目的地是「香港地區」等不實字樣，因涉犯《刑法》行使業務登載不實文書罪之犯罪嫌疑重大，2日晚間當庭諭知150萬元交保，並限制出境出海。

法界人士指出，陳男目前涉案情節僅止於偽造文書，並非重罪。至於我國雖然不是聯合國會員，但依《貿易法》第6條，因國際條約、協定、聯合國決議或國際合作需要時，主管機關得暫停特定國家、地區或特定貨品之輸出入。

因此若違反聯合國安理會制裁決議，依同法28條，經濟部國貿局得予以警告、處3萬元以上、30萬元以下罰鍰，或停止1個月以上、1年以下輸出入貨品。

南韓政府日前指，香港註冊、台灣公司所租油輪「方向永嘉」，去年10月19日違反聯合國安理會的制裁決議，在東海祕密向北韓船隻供應約600噸的精煉石油，租船的公司為台灣「比利恩油品集團」（Billions Bunker Group）。

交通部航港局事後查證，比利恩油品集團登記在馬紹爾群島。而據透露，該集團實際負責人就是陳男，他是高雄盈仁漁業集團負責人，因旗下高洋漁業使用的船隻涉嫌出口報關不實，2日被雄檢指揮調查局航業處高雄站約談。

檢方2日以犯罪嫌疑人約談陳男，另以證人身分約談船務代理公司、報關行人員及陳男旗下已解散盈財海洋企業股份有限公司及高洋漁業員工共8人釐清案情，檢察官林志祐複訊後，諭令陳男交保，其餘7名證人均請回。

盈仁漁業集團位於高雄巿鹽埕區，地方鄰里透露，該公司早年是以銀樓起家，後來才投資漁業，老董幾年前已交棒，1、2年前也已往生，與現在的實際負責人接觸較少，也不了解公司營運現況。

據人力網站簡介，高洋漁業資本額1000萬元、員工50人，經營油輪事業，擁有3艘油輪從事海上加油，另有遠洋鮪釣漁船，主要漁貨為大目鮪、黃鮪鰭等輸至日本。

(中國時報)