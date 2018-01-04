鼓勵企業加薪 民進黨請黨工吃漢堡

2018年01月04日 04:10 中國時報 崔慈悌 ／台北報導 ／台北報導

台灣麥當勞宣布配合政府政策，元旦起為計時員工調薪。為鼓勵企業加薪，民進黨中央昨天請全體黨工吃麥當勞，以行動支持加薪企業。蔡英文總統也提醒執政團隊，要繼續改善勞動條件，對低薪問題務必對症下藥。

吃完摩斯 吃麥當勞

兼任民進黨主席的蔡英文日前才請幕僚吃「配合政府加薪」的摩斯漢堡，麥當勞隨後也宣布，元旦起，計時人員基本時薪自133元調升7元至140元，平均調幅5％左右，預計約有1.8萬名計時人員受惠，月薪人員則按工作績效考核，每年3月進行薪資調整。

民進黨昨天召開中常會，黨祕書長洪耀福自掏腰包，指示黨中央祕書處中午為黨工訂麥當勞套餐，至於參加中常會的中常委因為大多吃過飯才來開會，也為他們準備麥當勞咖啡。

行動支持 對症下藥

民進黨發言人何孟樺表示，此次請吃麥當勞，主因為麥當勞幫員工加薪，為了鼓勵企業都能分享利潤，不要忘記一起打拚的員工，民進黨中央訂了麥當勞套餐給黨中央150名黨工，以行動給予支持。

不過主持中常會的蔡英文並不知道洪耀福請客，會議開始前，看到桌上有咖啡還詢問「今天怎麼這麼好，有麥當勞咖啡？」，現場人員解釋後，蔡英文開玩笑的說「為什麼黨工有麥當勞套餐，常委只有咖啡？」

國發會副主委邱俊隆昨天在中常會報告「當前經濟情勢」指出，1990年以來，隨著GDP成長，企業利潤不斷拉高，但薪資卻是往下走，「受僱者並未充分享受到企業獲利成長的果實」。

蔡英文聽取報告特別提醒執政團隊，除繼續推動「鬆綁、招商、投資」，也要繼續改善勞動條件，特別是針對過去長期困擾台灣社會的低薪問題，務必對症下藥，「最重要的，是要讓經濟成長的好處嘉惠全體國人。」

(中國時報)