中華郵政徵人 小英夢想起薪達標

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中國時報
／台北報導

總統蔡英文日前表示勞工最低薪資3萬元是她心中的夢想，現在各企業積極響應，包含富邦集團在內多家金融業均表示起薪已超過3萬元，而最新響應的企業則是中華郵政，基層員工徵才起跑，最低薪就是3萬元。

中華郵政表示，今年預計正取1,483名、備取576名，薪資最低3萬元起跳。

今年共應徵四大類職缺，薪水最低3萬元，最高4萬3,000元。其中第一類是營運職，將正取117名、備取22名，需要國內外大學以上學校畢業，甄選投資管理等6項類科，月薪約4.3萬元。

第二類正取117名、備取28名，需要國內外大專以上學校畢業，甄選一般金融等15項類科，月薪約3.4萬元；至於第三類正取693名、備取299名，需要高中（職）以上畢業，分為櫃台業務及郵務處理2項類科，月薪約3萬元；第四類是外勤，正取556名、備取227名，高中（職）以上畢業，有郵遞業務、運輸業務2類，月薪也是3萬元起。

看好今年景氣前景佳，富邦集團董事長蔡明忠昨參加公益球敘活動時表示，富邦每年都加薪，過去至少有3%以上幅度，不敢說最高，但在金融業或其他產業的薪資水準，算是福利不錯；針對政府呼籲企業共同改善低薪環境，蔡明忠承諾，集團內基層員工的起薪，將盡速於今年調高至3萬元水準。

(中國時報)

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