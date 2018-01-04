新聞透視－打破低薪 更期待牛排餐

2018年01月04日 04:10 中國時報 崔慈悌

為了鼓勵加薪企業，蔡英文總統和民進黨中央相繼請吃摩斯漢堡和麥當勞，相較於人均所得提前突破3萬美元的南韓，帶隊吃漢堡的獎勵作法只是「小菜一碟」，民眾更期待政府能端出更有效的政策，吃到牛排大餐。

蔡英文日前細數上任後的執政績效，強調國內去年失業率創下新低，外銷訂單創下新高，股市萬點天數也打破歷史紀錄，但就像當年民進黨批評馬政府「只看數字」，民眾更感同身受的是薪資長期停滯不前，尤其是剛出社會的年輕人，起薪幾乎停留在10多年前的水準。

摩斯漢堡加薪4.2％，麥當勞元旦起為計時員工加薪5％，蔡英文總統和黨祕書長洪耀福請黨工吃麥當勞套餐，希望透過這樣的宣示行動，讓其他企業也能「有樣學樣」。我們肯定政府為加薪企業作宣傳的手法，但無論是摩斯還是麥當勞，多數的員工都屬於非正式的計時勞工，即使調薪對於帶動整體企業薪資上漲的效果仍相當有限。

反觀韓國，今年春季人均所得提前突破3萬美元大關，與台灣差距拉大到2成之多，去年出口更創下5739億美元新高，從全球第8上升到第6，狠狠地將台灣拋在腦後。但自民進黨擋下兩岸服貿協定到上任至今，始終未能與各國簽署FTA，讓台灣對外經貿難以大幅突破。

要打破低薪，必須靠政府大破大立，提出更多具體且有效的政策，對內，讓台灣的大環境能夠吸引更多知識型產業來台投資，對外，則需突破台灣國際經貿空間，拓展自由貿易市場，而不是仰賴對企業的道德勸說和宣傳。

民眾寄望的是政府能夠端出更多的政策牛肉，不只是麥當勞。

(中國時報)