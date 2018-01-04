民進黨嘉縣長初選 本報最新民調！僅差0.4％ 翁章梁、張明達有拚

2018年01月04日 04:10 中國時報 呂妍庭 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

前農委會副主委翁章梁投入民進黨嘉義縣長初選，有後來居上之勢。（呂妍庭翻攝）

民進黨下屆嘉義縣長黨內初選兩強對決，《旺旺中時》民調中心1月2日、3日針對嘉義縣長選情進行民調，有效樣本1011人，在95％信心水準，抽樣誤差正負3.1％下，前農委會主委翁章梁以21％，小勝嘉義縣議長張明達20.6％，雙方差距僅0.4％，不過民調也顯示，有54.6％的民眾不投票或沒反應，在不表態民眾逾5成下，民進黨嘉義縣長初選未來動態值得觀察。

張藍綠通吃 續加溫

翁章梁陣營發言人、縣議員林緗亭表示，翁陣營都有定期做民調當成選戰參考，且翁章梁參選以來皆維持穩定領先，雙方差距也逐漸拉開，強調所有民調都是砥礪團隊的依據，不過，還是要嚴正譴責有心人士日前假借學術單位民調散布抹黑退選文宣，呼籲支持者「心頭抓乎定」，要有信心努力到最後一刻。

得知民調小輸，張明達競選團隊發言人、縣議員黃嫈珺認為，對手大大小小說明會、造勢場合已經超過百場，張明達除了參選記者會之外，公開造勢連1場都還沒辦，對比翁章梁動員數千人參加說明會，聲稱成功掌握到7000人民意支持，結果民調才小贏0.4％，「張明達不算輸」，強調接下來將在山、海區各舉辦兩場大型活動，搭配勤跑基層，持續加溫下，後續爆發力會十分驚人。

泛綠支持多 翁險勝

從本報民調進一步發現，支持張明達的選民，泛藍和泛綠各占兩成多，其中泛藍27.5％還比泛綠22.5％稍高，相較翁章梁則獲得大多數泛綠支持者認同，有高達40.3％泛綠選民挺翁章梁，僅8％泛藍願意支持翁章梁。

民調顯示，翁章梁成功在海區8鄉鎮中的6鄉鎮，水上鄉、鹿草鄉、六腳鄉、東石鄉、朴子市和義竹鄉獲得多數民意支持，尤其是故鄉義竹更以65.7％表態挺自家子弟當縣長，至於布袋鎮和太保市，翁章梁和張明達兩人差距最多僅7％。

此外，張明達在山區大本營顯得較有贏面，除大林鎮、新港鄉落後，民雄鄉和梅山鄉呈現拉鋸，中埔鄉、竹崎鄉、阿里山鄉、溪口鄉、大埔鄉都以10％至40％的幅度領先翁章梁。

(中國時報)