選戰透視－兩個太陽勢力消長 左右翁張後勁

2018年01月04日 04:10 中國時報 呂妍庭

民進黨下屆嘉義縣長黨內初選，縣議長張明達、前農委會副主委翁章梁兩強對決廝殺，本報3日最新民調結果，翁章梁小勝張明達0.4％，顯見兩人各自在縣長張花冠、立委陳明文竭盡所能拉抬下，實力尚在伯仲間，兩人聲勢持續拉鋸中，隨黨中央已公布初選民調時間，民進黨在嘉義縣的肉搏殊死戰勢必更加激烈。

嘉義縣綠化17年，國民黨至今推不出人選，民進黨自然視下屆嘉義縣長為囊中物，縣長張花冠屬意張明達接班，立委陳明文支持翁章梁，擔任操盤手角色的張花冠與陳明文因下屆縣長人選分道揚鑣，綠營分裂態勢已無法避免。

起步較早的翁章梁有嘉義山線立委陳明文及海線立委蔡易餘合力抬轎，在本報民調僅以0.4％幅度領先，顯然，「嘉義王」陳明文在嘉縣的影響力，隨著張花冠勢力的穩固已顯得鬆動；值得注意的是，張明達兼有泛綠及泛藍民眾的支持，加上議長任內廣結善緣，國民黨對民進黨初選雖作壁上觀，但不乏藍營縣議員表態支持張明達，儘管國民黨尚未鬆口是否提名，但以張明達在基層經營30年實力，再加上反陳明文勢力的集結，目前翁章梁雖呈現微幅領先，但仍屬誤差值範圍內，稍一不慎極有可能被逆轉。

當年張花冠靠著陳明文力挺當選縣長，兩人一度是合作緊密的政治夥伴，張花冠在前7年的縣長任期表現尊陳態度，握有行政資源的她在壯大自己實力後，已足以與陳明文分庭抗禮，從去年年中的嘉義縣市合併議題到兩個太陽之戰，甚至「攬牢牢」風波，在在顯示張花冠善於操控議題鋪排自己的出場氣勢，連帶也讓她取得與陳明文平起平坐的地位。

外界解讀，民進黨這場嘉義縣長黨內初選，是陳明文與張花冠兩人的競合，目前看來，反陳明文與挺張花冠勢力集結，但陳明文畢竟是讓嘉義縣藍天變綠地的第1人，一統嘉縣地方勢力16年，號稱「囝仔仙」又曾任選對會召集人的他，如何出招，張花冠如何因應，兩人勢力的消長，恐怕是這場選戰最值得觀察的焦點。

(中國時報)