小英撂重話 互攻訐必嚴懲

2018年01月04日 04:10 中國時報 崔慈悌 ／台北報導 ／台北報導

2018年縣市長提名引爆民進黨內大亂鬥，民進黨中常會昨天通過台南市、高雄市、宜蘭縣及嘉義縣等4縣市長初選時程，預計3月5日至9日進行全民調、不排藍，3月14日公告提名名單，黨主席蔡英文也撂下重話，要求黨內參選人不得互相攻訐，違者將依規定「嚴以議處」。

地方首長選舉時程逼近，民進黨內鬥情況也愈來愈嚴重，尤其在綠營穩定執政「初選即當選」的台南市和高雄市，黑函和放話攻訐不斷，高雄市長陳菊日前出書，大爆當年黨內惡鬥內幕，更引發新潮流與非新系的對立。

雖然行政院長賴清德曾經公開表達，希望能夠在農曆年之前完成4個縣市的黨內初選，不過考量立院臨時會在即，民進黨中常會昨天通過台南市、高雄市、宜蘭縣及嘉義縣等4縣市選務工作日程，確定元宵節過後才辦初選民調，會中也決定各縣市各辦理一場政見會，全案預計1月10日送交中執會通過。

中常會也授權民進黨選對會成立「2018年直轄市長暨縣市長提名初選協調小組」，進行候選人協調工作，並成立「2018年直轄市暨縣市長提名初選督導小組」，處理初選爭議事項。

為避免內鬥，蔡英文在會中特別呼籲黨內參選人及黨員，務必確實遵守規定，在黨內提名期間及公職競選活動中，不得互相攻訐，也不得傷害民進黨形象。尤其是黨內同志，應本於團結勝選的目標，不得惡意攻訐該黨參選人，「違者將依規定嚴以議處，以正黨紀」。

根據昨天通過的4縣市提名初選選務工作日程，1月10日將召開中執會，議決提名名額、認定候選人資格，並決定登記費、保證金、民調費數額，所有協調到1月30日前截止。

至於台南市、高雄市、宜蘭縣及嘉義縣民調初選時間，民進黨發言人何孟樺表示，將在3月5日到9日，以抽籤方式決定日期，採取全民調方式，不排藍。

(中國時報)