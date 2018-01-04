港都肉搏戰 陳劉拔樁不著痕跡

劉世芳（左）參加市府工程活動，感謝中央支持，也展現為高雄爭取建設的成績。（劉世芳辦公室提供）

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中國時報
／高雄報導
陳其邁（左）勤走訪基層，盡可能握到每一雙手，爭取選民支持。（陳其邁辦公室提供）

民進黨中央拍板定案高雄市長初選期程，選情也由先前的文宣空戰轉為短兵相接的基層巷戰，5名參選人兄弟登山各自努力，3日行程都滿檔，不是走訪基層，就是跑紅白帖，把握機會接觸民眾。

陳其邁一直採取鴨子划水勤走基層的戰略，盡可能避免與其他的參選人交鋒，迄今僅舉辦過2場大型造勢活動，但是，起跑1年來，已在高雄縣市辦過多場數十人至近百人的茶餅會。

昨仍不改低調的節奏，由高雄市里長陪同拜訪民眾，盡可能握到每一雙手，爭取支持並傾聽民意。

劉世芳也是行程滿檔，上午跑完公祭，就走訪社團，並參加市府水利局十全滯洪公園工程，向市民展現爭取地方建設預算的成果，晚上走廟宇平安宴。

雖然，外界對她的聲勢始終有質疑，但是競選幕僚卻是信心十足，以花媽當年逆轉勝黃俊英，劉參加左楠區立委初選，民調落後2、30％，最後逆轉勝，及知名度不高的賴瑞隆參加鎮港區立委初選，也是逆轉勝為例，強調在逆境中求勝正是競選團隊的特色。

陳、劉2人滿檔行程看似全都是拜訪選民，卻都有部分是不公開行程，機密程度有時連競選幕僚都不清楚。

曾參與選舉操盤的地方政壇人說「這才是真正的殺著」，都是深入對手陣營進行拔樁，也顯見2人的競爭已進入短兵相接的巷戰肉搏戰。

而電視辯論會後，行情看俏的趙天麟，成為各政論節目爭相邀約的寵兒，迴異於劉、陳勤走基層的傳統戰術，仍以空戰接敵，並頻頻叫陣再多辦幾場電視辯論會。

幕僚說，會捨棄茶餅會，係因參與者都被各陣營一再動員，成效不彰，未來會跳脫傳統動員模式，以大規模掃街爭取選民支持。

管碧玲與林岱樺各自從原高雄縣市的基本盤出發，積極走訪社區爭取支持。

(中國時報)

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