選情分析－藍一枝獨秀 綠3搶1 宜縣恐變天

2018年01月04日 04:10 中國時報 李忠一

長期由民進黨執政的宜蘭縣，明年底恐綠地變藍天！國民黨定於一尊，羅東鎮長林姿妙呼聲最高，綠營包括代理縣長陳金德、立委陳歐珀和代表「三鄉聯盟」的冬山鄉長謝燦輝都摩拳擦掌，看似想爭取代表民進黨參選縣長者眾，實際是陷入群龍無首局面，讓綠營支持者相當憂心。

民進黨最早表態選縣長是宜蘭市長江聰淵，前年底他與時任縣議員、現為副縣長的黃適超以民調PK，最後由江代表泛新系出馬，另外，冬山鄉長謝燦輝與三星、員山鄉長共組「三鄉聯盟」，出馬爭縣長，加上陳歐珀形成3搶1態勢。

但人算不如天算，去年因全台大停電而下台的前中油董座陳金德成為代理縣長後，因江聰淵視陳金德為政治路上的師父，改拚市長連任，力拱陳選縣長，陳金德雖然至今未表態是否參選，但他從政經歷豐富，也被視為代表綠營參選宜蘭縣長的黑馬。

不過，陳金德上任後深陷農舍爭議，隨著登記日逼近，在時間不足的窘境下，如果參加縣長初選，陳金德勢必與陳歐珀正面對決，對陳金德相當吃虧。

陳歐珀知名度高於謝燦輝，陳金德又未表態，綠營縣長之爭陳歐珀看似一枝獨秀，但由於以往爭議事件不少，曾在質詢時撕毀報告丟擲官員、質疑「OPPO」手機與他撞名，部分地方人士憂如陳歐珀代表綠營參選，恐會使「賭爛票」增加，對選情不利。

民進黨除陷入群龍無首的窘境外，依據各方民調，綠營不論誰出馬，民調都落後給藍營林姿妙一段差距，讓林的看好度始終都領先，被看好有機會讓宜蘭從綠地變藍天，但是宜蘭縣選民結構綠大於藍，若綠營完成人選整合，林姿妙必須端出吸引人的宜蘭縣政策願景與施政藍圖，才有機會通過縣民考驗。

(中國時報)