4軍人被接觸 僅臉書按讚

2018年01月04日 04:10 中國時報 呂昭隆 、 徐維遠 ／綜合報導 ／綜合報導

有關新黨發言人王炳忠涉國安法，國防部發言人陳中吉昨表示，有4名現役軍人、2名退役人員接受檢方調查，以證人身分釐清案情，目前為止，沒人涉案。據透露，被約談現役人員階級最高是校級軍官，4人中沒我方情報人員，4位軍人只是單純在臉書按讚或交臉友。

據了解，由於我情報單位不派員赴陸，人員情蒐以吸收具政治背景在台陸生、陸配，及來訪學者專家等為主，因此，有些具軍職情治官員，會以釣魚方式與類似陸生周泓旭身分的人接觸。不過，經軍方內部查核，這次遭約談4位軍人，都是單純按讚，不具情治單位身分，也沒涉案。

皆無我方情報人員

陳中吉說，作證的現役人員有的是透過網路，至涉案人相關臉書按讚；由於此案進入司法程序，國防部無法進一步說明。

一位退休情報人員看過檢方公布的案情後，認為仍有疑點，他說，沒有情報員會把諜報計畫放在電腦或隨身碟裡，我方以往破獲的間諜案，也從未見過。

諜報不會藏隨身碟

至於軍中防諜，陳中吉說，國防部從教育著手，如透過保防教育，將歷年發生的共諜案，整理出幾類型、態樣教育官兵，官兵退伍前再三提醒，用各種方式讓大家知道台灣所處環境。

黃智賢昨在臉書PO文「北檢的ET計畫」質疑說，要扣王炳忠等人共諜大帽子，北檢須證明王炳忠等人有「犯意聯絡」跟「行為分擔」兩要件，但經12月19日搜索後，北檢卻拿不出證據。

她說，拿不出涉案證據，卻慎重其事開記者會，發新聞稿，顯然是要把王炳忠等人人格毀滅，讓媒體直接用被北檢荒腔走板的新聞稿，做新聞內容和標題，網路上幾千萬次不斷轉載，直接在社會輿論和媒體上，把王炳忠等人定罪，讓他們永世不得翻身。真相卻是，完全沒一丁點證據。

星火T計畫蠢到爆

前總統府副祕書長羅智強也在臉書說，根據蠢到爆的火星人計畫（哦搞錯，是「星火T計畫」），加一個粉絲好友賺3000元。一個4000人粉專就可每年要1500萬元。那麼，台灣2300萬人，人人都該成立「燎原新聞網」，然後每年向國台辦請款1500萬。台灣也不用再擔心什麼低薪、失業，人人都是千萬富翁。

南京大學台研所長劉相平說，北檢公布周持有的相關文本內容，用詞和大陸差很大，內容匪夷所思；且在中共歷史，從沒提供一位學生幾百萬甚至連3年1600萬來承擔政治、軍事等責任並發展組織，根本是天方夜譚。

(中國時報)