王炳忠要告周玉蔻誹謗

2018年01月04日 04:10 中國時報 陳志賢 ／台北報導 ／台北報導

名嘴周玉蔻上月26日在臉書發文，指新黨發言人王炳忠父親王進步帳戶，有筆外幣匯入、折合500萬台幣，王炳忠3日表示，希望周交代情楚，不要模糊焦點，他近期會控告周女加重誹謗。另王炳忠不滿2家媒體指他接受國台辦1500萬元辦燎原網站，昨到北檢提告。

王炳忠說，他希望周對白紙黑字不實指控交代情楚，不要模糊焦點，但她一直在政論節目上講，迄今沒回應。 他說，已將周臉書文章，轉載在自己臉書上，善意提醒周，請她注意，但周現在卻模糊焦點，不再回應不實指控。

王炳忠說，北檢新聞稿完全沒提500萬元一事，因此周的消息來源會一併了解，不排除列入控告對象，另周臉書文章提及「戰時管用，聽黨指揮」，他12月19日作證時，完全沒看過，訊息從何而來，懷疑檢調有人洩密。

他表示，周泓旭寫的東西應由周親自解釋，所以呼籲高院未來審理時開放旁聽，讓大家聽見周本人說法。他並澄清，周工作報告提到父親弄丟2萬美元，事實上，2萬美元並不存在。他2014年將文稿賣斷給大陸文化傳媒公司，稿費10萬人民幣，原本大陸公司是以美金支付，是因對方認為在台灣美金流通比人民幣方便。

他解釋，因台灣人在大陸要開立指定帳戶不容易，最後約定以現金支付。但台灣入境規定每人每次僅能帶2萬人民幣，2014年父親赴大陸，便請他順便拿些稿費回台，沒有2萬美元。事後父親將錢弄丟，他四處抱怨，不知是不是周聽聞後把此事寫成「小說的插曲」。

他強調，父親應訊時搞不清狀況，誤以為在問兒子是否曾拿過美金給他？他平常也會拿幾張百元美鈔給父親，沒有2萬元那麼多。

(中國時報)