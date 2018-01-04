王炳忠要告周玉蔻誹謗

新黨發言人王炳忠不滿部分媒體在標題使用肯定語氣報導涉案新聞，3日控告3名媒體工作者加重誹謗罪。（中央社）

友善列印
中國時報
／台北報導

名嘴周玉蔻上月26日在臉書發文，指新黨發言人王炳忠父親王進步帳戶，有筆外幣匯入、折合500萬台幣，王炳忠3日表示，希望周交代情楚，不要模糊焦點，他近期會控告周女加重誹謗。另王炳忠不滿2家媒體指他接受國台辦1500萬元辦燎原網站，昨到北檢提告。

王炳忠說，他希望周對白紙黑字不實指控交代情楚，不要模糊焦點，但她一直在政論節目上講，迄今沒回應。 他說，已將周臉書文章，轉載在自己臉書上，善意提醒周，請她注意，但周現在卻模糊焦點，不再回應不實指控。

王炳忠說，北檢新聞稿完全沒提500萬元一事，因此周的消息來源會一併了解，不排除列入控告對象，另周臉書文章提及「戰時管用，聽黨指揮」，他12月19日作證時，完全沒看過，訊息從何而來，懷疑檢調有人洩密。

他表示，周泓旭寫的東西應由周親自解釋，所以呼籲高院未來審理時開放旁聽，讓大家聽見周本人說法。他並澄清，周工作報告提到父親弄丟2萬美元，事實上，2萬美元並不存在。他2014年將文稿賣斷給大陸文化傳媒公司，稿費10萬人民幣，原本大陸公司是以美金支付，是因對方認為在台灣美金流通比人民幣方便。

他解釋，因台灣人在大陸要開立指定帳戶不容易，最後約定以現金支付。但台灣入境規定每人每次僅能帶2萬人民幣，2014年父親赴大陸，便請他順便拿些稿費回台，沒有2萬美元。事後父親將錢弄丟，他四處抱怨，不知是不是周聽聞後把此事寫成「小說的插曲」。

他強調，父親應訊時搞不清狀況，誤以為在問兒子是否曾拿過美金給他？他平常也會拿幾張百元美鈔給父親，沒有2萬元那麼多。

(中國時報)

4軍人被接觸 僅臉書按讚 金流全面清查 難扣共諜大帽

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。