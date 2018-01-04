金流全面清查 難扣共諜大帽

2018年01月04日 04:10 中國時報 陳志賢 ／台北報導 ／台北報導

檢調偵辦周泓旭「陸生共諜」案，從周隨身碟發現「星火T計劃」，懷疑周受陸方指示資助王炳忠等人籌設網站。據悉，調查局清查王進步、王炳忠父子、林明正等人帳戶金流，林被發現有幾個月固定有2.5萬元入帳，巧與周計畫內容相符，雖相關人對金流交代不清，但檢調認為這無關國安法發展組織罪構成要件，難認定是周的共犯。

調查局還原周隨身碟被刪資料，發現「星火T計劃」，因計畫提及「獎金分配制度」、「王父遺失2萬美金」、「網站建設營運所需（含購屋頭期款）約400萬新台幣」等字眼，調查局全面清查王炳忠、王進步、林明正帳戶。

檢調去年12月19日約談王炳忠等人隔離訊問，發現說詞不一致，王父證稱，兒子曾拿「一疊百元美金」給他，被他搞丟，實際數額不知，但王父證詞「美金、搞丟」，巧與周工作報告相符。

另王位於環河南路房屋頭期款，正巧是周報告內的400萬台幣，且調查局還發現林明正帳戶有幾月固定2.5萬元入帳，也與周報告的獎金相符，但相關人對金錢說法不一，甚至交代不清。

檢調認為，王炳忠等人有無向陸方收錢，不是發展組識罪犯罪構成要件。縱使懷疑金流異常，但因犯罪要件須證明王與周的「上線」，也就是陸方官員間，彼此知悉並具備發展組織共同目的，有犯意聯絡，否則難論罪。

以周所涉外交官案，周受上海市第七辦公室李姓祕書指示吸收外交官、周因知悉「上線」李男身分，與李具備發展組織共同目的，周與李2人有犯意聯絡、行為分擔，為共犯關係。

倘無法證明王男等人知悉國台辦與周男「星火T計劃」，同意在台發展組織，才會成立犯罪。周為拉攏吸收王男等人，給予金錢報酬、甚至招待出國、餐飲，充其量只能算應酬，王等人不算犯罪。檢調認為，以現有證據，無法證明王炳忠等人與周有發展組織犯意，所以不構成共犯關係，才以證人身分併高院審理。

(中國時報)