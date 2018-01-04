賴揆金華官邸移門 惹民怨

2018年01月04日 04:10 中國時報 陳燕珩 、 張理國 ／綜合報導 ／綜合報導

行政院長賴清德選定12年來未有閣揆入住的「金華官邸」作寓所，曾被指風水不佳，恐影響官運，首要應將大門移位。近期周邊居民向北市議員徐弘庭反映，金華官邸施作移門工程，擬在小巷開後門，導致停車格被迫塗銷，居民不滿賴揆為風水，浪費公帑大興土木，當地里長嗆聲，「賴清德任期有多長？不要造成地方困擾。」

金華官邸盛傳風水差，從扁政府閣揆游錫堃2005年搬離後，不曾有閣揆入住，之後改青創基地，隨近期合約到期將回歸院長官邸。先前地理風水研究協會理事長張旭初提醒，該處風水形成五皇煞，恐衝擊官運，建議將大門移位，正對金華街較佳。

事隔數月，賴揆入住前金華官邸真架起圍籬，將街角的大門移至金華街上，並在麗水街17巷開後門。張旭初昨聽聞說，這樣做，對賴揆健康、智慧和官位都有助益。

不過徐弘庭質疑，過去從未見任何閣揆大修官邸，賴揆為改風水、避陳抗，竟濫用民脂民膏大興土木，且未來民眾不只到正門抗議，還會到後門堵人，居民生活將大受影響。

當地錦安里長龔志慧也不滿說，官員聲稱開後門是為讓車輛緊急通過，但巷弄狹小，後門距正門不到100公尺，為何不直接從寬廣的正門通行？加開門只會加大陳抗影響範圍，大安區寸土寸金，難得的車位還要被塗銷，居民怨聲載道。

龔志慧直言，上月會勘時有表達反對意見，但官方紀錄隻字未提，且政府早就找好承包商，還說不做會違約，會勘只是形式。

對此，政院發言人徐國勇說，這些說法都是穿鑿附會、不必要的聯想。行政院祕書長處長謝錫銘表示，調整大門無關風水，純粹是交通動線考量，至於後門則是依內政部保警建議所設置的安全門；至於停車格塗銷及擾民問題，都有跟當地里長溝通，應該還好。目前官邸工程仍進行，預估上半年可完成。

(中國時報)