國民黨籲黨產會停止運作

2018年01月04日 04:10 中國時報 王正寧 、 陳彥宇 ／台北報導 ／台北報導

國民黨行管會主委邱大展昨天指出，除監察院就《黨產條例》聲請釋憲外，台北高等行政法院日前裁定內容也顯示確信有違憲之虞，因此裁定行政訴訟停止進行，亦即必須等到釋憲結果出來後，才會繼續進行訴訟程序；他呼籲，黨產會應立即停止運作，待司法院大法官做成解釋後，再行檢視去留。

台北高等行政法院日前裁定，在司法院大法官針對《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》聲請釋憲案做成解釋公布前，停止「中投公司及欣裕台公司之全部股權轉移國有處分案」之訴訟程序。

邱大展援用裁定書指出，其原因為《黨產條例》經監察院於106年3月24日聲請司法院大法官釋憲，並由司法院大法官受理審理中，為避免判決適用之法律將來經司法院大法官宣告違憲，行政法院應裁定停止訴訟程序。

他說，民進黨為照顧自家黨工，已宣布107年將加薪，國民黨目前財務雖無法給現職黨工加薪，但仍以維護同仁權益為優先考量，希望黨產會站在勞工權益立場，以同理心對待國民黨黨工，讓去年大量解僱的黨工在農曆年前能領到該領的錢。

對於邱大展說法，黨產會發言人施錦芳強調，「裁定書不是這樣寫！」她表示，台北高等行政法院做出的裁決是，在司法院大法官就此聲請釋憲案，做成解釋公布前，停止此案訴訟程序；黨產會一定會在法定期間內，向高等行政法院提出抗告。

施錦芳說，《黨產條例》經立院三讀通過，監察院能否提出釋憲仍有待討論，況且司法院並未受理此釋憲案。她也質疑，台北高等行政法院停止訴訟程序是否適當，呼籲北高行拿出智慧，處理此案。

(中國時報)