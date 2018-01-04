不顧健康 臨時會排除空汙法

2018年01月04日 04:10 中國時報 朱真楷 、 周毓翔 、 郭建伸 、 鄭舲 、 張理國 ／台北報導 ／台北報導

立法院明將召開臨時會處理《勞基法》等六大法案，但《空汙法》修法草案並未納入其中。對此，有國民黨、民進黨、時代力量立委跨黨派召開記者會，呼籲「空汙議題不容再等」，應盡速將《空汙法》修法納入臨時會，但民進黨立院黨團總召柯建銘直言，「很難」。

柯建銘稱很難納入

民進黨立院黨團昨提請召開臨時會，提案明天起至1月31日止，處理《勞基法》、《所得稅法》與《農田水利會組織通則》修正草案，及《國家住宅及都市更新中心設置條例》草案、明年度中央政府總預算案與監察委員人事同意權。

但民進黨立委劉建國、國民黨立委陳宜民與時代力量立委徐永明，昨和台灣健康空氣行動聯盟共同召開記者會，控訴行政部門治理空汙無方，導致南部PM2.5下降不減反增，左營測站紫爆時數竟是基隆331倍。朝野立委認為，台灣需要一部將人民呼吸健康擺第一的法，呼籲臨時會能將《空汙法》列入優先討論。

朝野立委同聲譴責

劉建國表示，今年的元旦沒辦法跟大家說新年快樂，因為台灣在現今空汙嚴重的情況下，只求在戶外參加跨年活動的民眾少吸入一點霾害，讓健保給付不要因為空汙傷害再提高，「只能互道平安」。

他說，多年前台灣面臨嚴重的食安問題，短短6年間，《食安法》就修了7、8次，空汙對人體影響比食安問題更嚴重，呼籲行政院長賴清德和立院同事，能將空汙相關法案列為最優先法案。

陳宜民表示，已經提案要求空汙費專款專用，將這一些費用放在健康風險評估，補助受汙染嚴重地區居民健康檢查與提高檢舉獎金，空汙相關資料即時上網公告，同時淘汰高汙染機具並提高罰則等等，希望執政黨支持將《空汙法》納入臨時會一併討論、處理。

空汙議題不容再等

徐永明也說，今年跨年全台民眾都感受到空汙威脅，台北101和高雄八五大樓都同時不見，政治人物在跨年時應該要想到如何解決空汙問題，希望周五決定議程時，將《礦業法》及《空汙法》列入臨時會議程。徐永明也說，《空汙法》還沒經過委員會審議，希望臨時會可以開委員會討論，不過若朝野共識要逕付二讀，時代力量也不反對。

對此，行政院表示，若有個別立委提出意見，行政院都表示尊重。柯建銘則說，《空汙法》送進立院後還需在委員會審查，甚至可能得開公聽會，所以很難在臨時會處理。

(中國時報)