跨年煙火 空汙爆表

高雄義大世界跨年煙火秀。（王錦河攝）

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中國時報
╱台北報導
澎湖跨年煙火秀PM2.5濃度都超標。（摘自澎湖縣政府臉書）

短暫絢爛煙火，帶來的卻是致命空汙！環保署昨日公布高雄義大世界、澎湖馬公2處跨年晚會煙火施放的空氣監測狀況，結果義大世界PM2.5的小時濃度飆升超過250微克，澎湖馬公更是達到447微克，相當於舊PM2.5指標「紫爆」標準71微克的6倍。

依據環保署統計，這次跨年，全台除了11縣市政府不放煙火外，仍有部分政府與民間團體施放煙火。環保署以監測站距離煙火施放地點較近的高雄義大世界、澎湖馬公2場跨年煙火秀進行相關監測記錄，結果發現，義大世界PM10小時濃度一度飆高至300微克，PM2.5小時濃度則飆高逾250微克，澎湖馬公PM10小時濃度一度更高達663微克，PM2.5小時濃度也達到447微克。

依據目前《空氣品質嚴重惡化緊急防制辦法》，PM2.5日平均值達到35.5微克為2級預警，54.5微克為1級預警，要到150.5微克，嚴重惡化3級時，才會採取強制措施；例如電廠、石化等工廠降載10％，甚至是禁止煙火燃放等，跨年夜小時濃度雖高，但日平均值並未達到150.5微克的標準，因此只能採取勸導。

環保署空保處長蔡鴻德說，雖然施放煙火是短時間暴露，但細懸浮微粒瞬間濃度高，還是可能對人體造成傷害，目前正在討論未來是否要有強制性作為，對達到預警的地區有所限制，也建議相關單位施放煙火能慎選地點，像是海邊空曠處較易擴散，若施放規模不大，相對影響較輕。

(中國時報)

不顧健康 臨時會排除空汙法 國土計畫鬆綁 環團批騙很大

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