國土計畫鬆綁 環團批騙很大

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中國時報
／台北報導

為確保國土安全，內政部正草擬《全國國土計畫》草案，不過，環保團體質疑農委會要將草案中關於森林區的保護等級，由1級保護降級為2級保護，批評草案「騙很大」，要求農委會主委林聰賢下台負責。

針對環團訴求，農委會回應，高達80％的國有林地仍列在「國土保育一」妥善保護，僅20％為了營林生產、森林育樂列為二級，但經營利用都會經過環評把關，環團有所誤會。

台灣水資源保育聯盟主任粘麗玉表示，國土計畫劃定的「森林區」要從「國土保育1」鬆綁為「國土保育2」，根本是「政策髮夾彎」，要替「清境」等高山開發解套。

桃園在地聯盟理事長潘忠政呼籲國土計畫應做「政策環評」，重新盤點國家資源，讓民間的經驗和聲音可以被重視採納，讓多年破碎的山川可以獲得喘息。

民進黨立委劉建國也向林聰賢喊話表示，台灣農舍問題已經搞得亂七八糟，對於國土計畫草案，一定要好好考量，不要讓關懷台灣環境的團體越來越憤慨，「希望新政府執政不是這樣一而再、再而三讓人民失去信心。」

農委會副主陳吉仲則表示，所有國土計畫都還在討論過程中，主管機關則是內政部，農委會是配合讓國土計畫當中，有關農業發展區或是國土保育區，能夠依照功能分區進行完整劃設，目前都尚未定案。

陳吉仲強調，農委會絕對會保護農地及既有的自然保育區，以及保安林區，將其全部都會劃入「國土保育一」的分類，請外界不用擔心，需要做林業生產使用，或是森林育樂園區，才會劃入「國土保育二」內。

農委會林務局森林企劃組長張岱說明，「國土保育一」和「國土保育二」差別在於，「國土保育二」可以在有限條件下經營利用，林務局管理的國有林地約80％都劃入「國土保育一」妥善保護，只有將來要從事營林生產或森林育樂的20％劃入「國土保育二」，其餘大學實驗林或私有林地，也要考慮土地所有權人有從事林業生產的需求，難以把所有森林區都劃入「國土保育一」當中。

張岱強調，就算要從事林業生產，也須經過環境影響評估、《水土保持法》、《山保條例》等規範管制把關，絕對沒有鬆綁情事。

(中國時報)

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