勞基法修法 監院糾正勞部、政院

2018年01月04日 04:10 中國時報 鄭舲 、 張理國 ／台北報導 ／台北報導

立法院臨時會將處理《勞基法》修正草案，監察院在修法前夕通過對行政院及勞動部的糾正案。監院指出，勞動部事前評估不足，法律修正後未予緩衝期，導致各界措手不及；行政院無視勞動部溝通不足、且未提出完整評估，只花7天就完成法案審查，有重大缺失。

監委陳慶財指出，《勞基法》修法影響層面甚廣，應於事前審慎評估，但勞動部兩度將《勞基法》修正草案送行政院審查時，竟無詳實的質化評估與引據量化數據的分析及說明，輕率認定企業用人不會有太大困難，未評估物價上漲之社會成本、也未衡酌對勞工及企業造成衝擊的程度。

陳慶財並說，行政院明知社會各界對《勞基法》有不同聲音，勞資雙方歧見大，竟無視勞動部溝通不足，且未有專業完整評估下，以7天的作業期程完成法案審查，這樣的流程難免引發各界對《勞基法》修法的質疑與爭議。

監委楊美鈴則說，新訂定或修正法律若會造成太大衝擊或影響人民權益，通常應另訂「日出條款」給予緩衝，但勞動部去年修正《勞基法》時，竟未預留緩衝時間，認為該案自公布日即可施行，各界措手不及難以調適因應，引起強烈不滿，確有重大缺失。

政院發言人徐國勇則表示，《勞基法》修正草案政院已充分考慮勞工的權益，並詳細評估企業經營需求後，才送交立法院審議。但修法內容非政院單方可決定，立法院有修正權，法案的施行是否預留緩衝的施行日期，也是立法院的決定。

(中國時報)