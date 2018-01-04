大陸填補全球領導權真空

2018年01月04日 04:10 中國時報 鍾玉玨 ／綜合報導 ／綜合報導

智庫「歐亞集團」預測的2018年全球十大風險

美國政治風險顧問公司歐亞集團（Eurasia Group）公布2018年全球10大風險預測報告，風險之首直指中美爭鋒。另外地緣政治和全球科技冷戰分居2、3名。報告還指出，墨西哥經濟崩潰、美伊關係惡化、經濟保護主義、東南亞的身分認同政治等會對全球穩定造成衝擊。

歐亞集團主席布雷默說，自該公司成立20年來，若必須選出一個可能爆發重大的意外地緣政治危機、堪比2008年金融危機的年份，那應該就是2018年。他說，大陸影響力增強的主要原因有三：一，大陸國家主席習近平2017年10月在共產黨19大強化了權力基礎，可說是繼毛澤東、鄧小平後，近代中國最強的領導人；二，大陸在經濟、軍事兩方面實力大增；三，美國川普政權的「美國優先」政策增加大陸在全球扮演要角的機會。

川普棄多邊 美走下坡

他說，川普上台後放棄了美國領導多邊主義的承諾，留下了權力真空，而大陸正試圖填補這個真空狀態。由於美國的保護主義抬頭，走交易式與單邊的外交路線，削弱了諸多聯盟關係，讓美國的世界領導權首次走下坡，現在大陸的領導人準備在氣候、全球經濟、區域安全上與美國抗衡，而這對世界是一個巨大變化。

第二大風險是美國與北韓因為誤判引發國際衝突。布雷默說，北韓問題有2種可能發展：一是北韓掌握了打擊美國本土的核彈能力，讓北韓更加願意與美談判；另一種就是美朝爆發戰爭。

第三是全球科技冷戰，主要體現在資訊技術的競爭上，美中兩國將在人工智慧、超級運算等技術上較高下，同時競爭非洲、印度、巴西以及歐洲市場。

其他風險包括墨西哥經濟崩潰，《北美自由貿易協定》談判若破裂、即將到來的大選都有可能導致墨西哥經濟崩潰。再者，美國－伊朗關係惡化，川普是否會繼續維持《伊朗核協議》，目前是未知數。而金融與媒體等機構喪失公信力、經濟保護主義、英國脫歐引發的政治動盪、東南亞各國身分認同、非洲恐怖主義和激進主義猖獗，也是潛在風險。

去年4預測 幾全應驗

歐亞集團整理的2017年4大風險，包括美國向內看、美中關係、憤怒的選民、俄國搗亂等似全應驗，因此今年報告備受重視，不過俄國不在今年名單裡。布雷默說，俄國經濟規模不至於對全球造成衝擊，而普丁會順利連任，但對全球政治風險影響不大。

(中國時報)