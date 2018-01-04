大陸填補全球領導權真空

「歐亞集團」預測2018年全球10大風險，前3項都跟大陸有關，圖為習近平（左）與川普2017年11月9日在北京交談畫面。（美聯社）

友善列印
中國時報
／綜合報導
智庫「歐亞集團」預測的2018年全球十大風險

美國政治風險顧問公司歐亞集團（Eurasia Group）公布2018年全球10大風險預測報告，風險之首直指中美爭鋒。另外地緣政治和全球科技冷戰分居2、3名。報告還指出，墨西哥經濟崩潰、美伊關係惡化、經濟保護主義、東南亞的身分認同政治等會對全球穩定造成衝擊。

歐亞集團主席布雷默說，自該公司成立20年來，若必須選出一個可能爆發重大的意外地緣政治危機、堪比2008年金融危機的年份，那應該就是2018年。他說，大陸影響力增強的主要原因有三：一，大陸國家主席習近平2017年10月在共產黨19大強化了權力基礎，可說是繼毛澤東、鄧小平後，近代中國最強的領導人；二，大陸在經濟、軍事兩方面實力大增；三，美國川普政權的「美國優先」政策增加大陸在全球扮演要角的機會。

川普棄多邊 美走下坡

他說，川普上台後放棄了美國領導多邊主義的承諾，留下了權力真空，而大陸正試圖填補這個真空狀態。由於美國的保護主義抬頭，走交易式與單邊的外交路線，削弱了諸多聯盟關係，讓美國的世界領導權首次走下坡，現在大陸的領導人準備在氣候、全球經濟、區域安全上與美國抗衡，而這對世界是一個巨大變化。

第二大風險是美國與北韓因為誤判引發國際衝突。布雷默說，北韓問題有2種可能發展：一是北韓掌握了打擊美國本土的核彈能力，讓北韓更加願意與美談判；另一種就是美朝爆發戰爭。

第三是全球科技冷戰，主要體現在資訊技術的競爭上，美中兩國將在人工智慧、超級運算等技術上較高下，同時競爭非洲、印度、巴西以及歐洲市場。

其他風險包括墨西哥經濟崩潰，《北美自由貿易協定》談判若破裂、即將到來的大選都有可能導致墨西哥經濟崩潰。再者，美國－伊朗關係惡化，川普是否會繼續維持《伊朗核協議》，目前是未知數。而金融與媒體等機構喪失公信力、經濟保護主義、英國脫歐引發的政治動盪、東南亞各國身分認同、非洲恐怖主義和激進主義猖獗，也是潛在風險。

去年4預測 幾全應驗

歐亞集團整理的2017年4大風險，包括美國向內看、美中關係、憤怒的選民、俄國搗亂等似全應驗，因此今年報告備受重視，不過俄國不在今年名單裡。布雷默說，俄國經濟規模不至於對全球造成衝擊，而普丁會順利連任，但對全球政治風險影響不大。

(中國時報)

2強勢力消長 世界面臨巨變

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。